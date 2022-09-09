Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, okulların açılmasına bir anlık kala öğrencilerin ihtiyaçları için ‘Okula Dönüş Fırsatları' kampanyasını başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerin ihtiyaç duyacakları, başta kırtasiye ve giyim olmak üzere, teknolojik ürünlerden ev tekstiline, beyaz eşyadan mobilyaya, kadar birçok kategoride indirim fırsatı sunuluyor.Giyim ve okul alışverişi ürünlerine yoğun ilgi
EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 12:33
Öğrenciler için 'Okula Dönüş Fırsatları'
E-ticaret platformlarından Trendyol, ailelere ve öğrencilere giyimden kırtasiyeye, teknolojik ürünlerden mobilyaya kadar ihtiyaç duyulan tüm ürünlerde indirim fırsatları sunulacağını duyurdu.
EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 12:33
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