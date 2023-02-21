Öğrenciler merakla bekliyor! YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci neticeyi bekliyor!







YKS NE ZAMAN YAPILACAK? YKS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU MERAK EDİLİYOR?







Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılmadan önce, sınav tarihlerini ve başvuru sürelerini öğrenmek için araştırma yapıyorlar. Bu nedenle, YKS ile ilgili herhangi bir gelişmeyi yakından takip ediyorlar.Son dönemde Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmeye hazırlanan öğrenciler, sınav tarihi ve diğer detayları araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda YKS ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT) 17 Haziran'da, Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı'nın (YDT) ise 18 Haziran'da uygulanacağını daha önce duyurmuştu. sınav tarihine denk gelen seçim tarihine takvim ertelenmiştir. ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde yapacağı açıklama ile sınav tarihi ve diğer detaylar kesinleşecek. Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus ise YKS'ye başvuru yapacak öğrencilerin belirli bir ücret ödemesi gerekiyor olmasıdır. Bu ücretin ne kadar olacağı da henüz belirtilmedi. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaların beklenmesi gerekiyor.