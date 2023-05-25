Öğrenciler mutlu veliler üzgün! MEB duyurdu: O tarihler arasında okullar tatil!













Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, öğrencilerin okullarının ne zaman yaz tatiline gireceği konusu büyük bir merak konusu haline geliyor. Öğrenciler, yaz tatili tarihlerini öğrendikten sonra planlarını yapabilir, seyahatler düzenleyebilir veya kendilerini dinlendirici ve keyifli aktivitelere yönlendirebilirler. Tatilin yaklaşmasıyla birlikte, öğrencilerin heyecanı da artar ve yaz tatilinin keyfini çıkarma planları yapmaya başlarlar. MEB takvimine göre yaz tatilinin başlayacağı tarih belli olmuştu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri MEB tarafından belirlenen tarihte karnelerini alacak ve yaz tatiline girecek. Milyonlarca öğrenci şimdi "Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 yaz tatili başlangıç tarihi ve okullar ne zaman kapanıyor? Sorusunun yanıtı.2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, okulların kapanış tarihi 16 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibariyle öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline girecektir. Yaz tatili, okulların kapanmasının ardından başlayacaktır. Öte yandan, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ise 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu tarih, yeni eğitim döneminin başlangıç tarihidir. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi eğitimi programı uygulanacaktır. Bu program, 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz mevsimi, öğrenciler için uzun bir süredir beklenen bir dönemdir. Okulların yaz tatiline gireceği zaman yaklaştıkça, öğrenciler arasında heyecan ve sabırsızlık giderek artar. Bu dönem, öğrencilere dinlenme, eğlence ve özgür zaman sunan bir mola noktasıdır. Uzun süren dersler, sınavlar, ödevler ve proje çalışmaları ardından gelen yaz tatili, birçok öğrencinin enerjisini yeniden toplamasına ve yeni deneyimler yaşamasına olanak tanır. Yaz tatili, öğrencilere farklı fırsatlar sunar. Tatil süresince, aileleriyle vakit geçirebilir, sevdikleri aktivitelerle ilgilenip hobilerine zaman ayırabilirler. Doğanın tadını çıkarmak için pikniklere gidebilir, denize, havuza ya da yaz kampına katılabilirler. Aynı zamanda, seyahat etme imkanı da bulabilirler. Başka şehirleri, ülkeleri keşfedebilir, yeni kültürler ve insanlarla tanışabilirler. Yaz tatili aynı zamanda kitap okuma, yazma, resim yapma gibi yaratıcı faaliyetlere vakit ayırma şansı sunar. Öğrenciler, kendilerini geliştirecek kurslara katılabilir, sporla ilgilenebilir veya sosyal sorumluluk projelerine dahil olabilirler.