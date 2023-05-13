Öğrenciler mutlu veliler üzgün: Tatil süresi uzadı!







MEB TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU







Milli Eğitim Bakanlığı son haberleriyle öğrencilerin yüzünü güldürdü. Mayıs ayında tatiller peş peşe geliyor! Peki hangi günler tatil olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan son haberlere göre 14 Mayıs genel seçimi sonraki günü 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak.Aynı zamanda aynı hafta Cuma günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle de resmi tatil olacak. Öğrenciler merakla iki tatilin birleştirilmesi haberini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.