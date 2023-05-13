EĞİTİM
13 Mayıs 2023 - 12:22

Öğrenciler mutlu veliler üzgün: Tatil süresi uzadı!

Öğrenciler tatil günlerini merakla beklerken Mayıs ayı tatil günleri belli oldu. Peki hangi günler tatil edilecek? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
13 Mayıs 2023 - 12:22
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Öğrenciler mutlu veliler üzgün: Tatil süresi uzadı!


Milli Eğitim Bakanlığı son haberleriyle öğrencilerin yüzünü güldürdü. Mayıs ayında tatiller peş peşe geliyor! Peki hangi günler tatil olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEB TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan son haberlere göre 14 Mayıs genel seçimi sonraki günü 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak. 



MEB Mayıs ayı Tatil günleri

Aynı zamanda aynı hafta Cuma günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle de resmi tatil olacak. Öğrenciler merakla iki tatilin birleştirilmesi haberini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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