Öğrenciler mutluluktan havaya uçacak! Nisan ayı tatil ayı olacak: MEB'den o tarihler için flaş karar çıktı!







ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?







MEB DUYURDU!

"Okul arası ne zaman başlayacak?" ve "Milli Eğitim Bakanlığı tatil takviminde Ramazan Bayramı tatiliyle ara tatil birleşecek mi?" gibi sorular, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından sıkça dile getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararı açıkladı. İşte ayrıntılar...Özellikle öğrenciler ve kamu kurumları, Ramazan ayının başlangıcı, ara tatilin ne zaman yapılacağı ve Ramazan Bayramı tatili ile birleşip birleşmeyeceği gibi konularda meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyorlar. Bu gelişmeler öğrencileri hem üzüntüye hem de sevince boğabiliyor. Ancak, net bir bilgi henüz verilmemiş olmakla birlikte, resmi makamların açıklamaları yakın zamanda bekleniyor. Böylece, öğrenciler ve kamu kurumları bu konularda daha net bilgilere sahip olabilecekler.2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 17-20 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapacaklar ve okullarından ayrılacaklar. Bunun ardından, 23 Nisan'da 3 günlük bayram tatili başlayacak. Ara tatil sürecinde, eğitim-öğretim faaliyetleri 14 Nisan Cuma günü sona erecek.