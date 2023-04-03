Öğrenciler mutluluktan havaya uçacak! Nisan ayı tatil ayı olacak: MEB'den o tarihler için flaş karar çıktı!

"Okul arası ne zaman başlayacak?" ve "Milli Eğitim Bakanlığı tatil takviminde Ramazan Bayramı tatiliyle ara tatil birleşecek mi?" gibi sorular, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından sıkça dile getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararı açıkladı. İşte ayrıntılar...
ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?
Özellikle öğrenciler ve kamu kurumları, Ramazan ayının başlangıcı, ara tatilin ne zaman yapılacağı ve Ramazan Bayramı tatili ile birleşip birleşmeyeceği gibi konularda meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyorlar. Bu gelişmeler öğrencileri hem üzüntüye hem de sevince boğabiliyor. Ancak, net bir bilgi henüz verilmemiş olmakla birlikte, resmi makamların açıklamaları yakın zamanda bekleniyor. Böylece, öğrenciler ve kamu kurumları bu konularda daha net bilgilere sahip olabilecekler.