Öğrenciler sevinecek, veliler üzülecek! Ara tatil için MEB'den beklenmeyen karar!







NİSAN ARA TATİLİ OLMAYACAK MI?







İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

"10 İLDE KALAN ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ OLARAK OKULA GÖTÜRÜLECEK"

HANGİ OKULLAR AÇILACAK?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

BAŞKAN ERDOĞAN: OKULLARDA 2. DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU OLMAYACAK

Nisan ara tatili, yarıyıl tatili bitmeden hemen önce araştırılmaya başlandı. İkinci ara tatilde kısa bir ara verildi. Nisan tatili olacak mı? 2 Nisan ara tatili tüm okullarda olmayacak mı? İlk ve ortaokullar 2023'de erken kapanacak mı? Detaylar burada…Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığında habere eklenecektir...Milli Eğitim Bakanlığı (HM), ikinci okul tatilinin ne zaman başlayacağına karar verdi. İkinci okul tatili 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 takvimine göre kapanış tarihi belirlendi. İkinci dönem 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlar ve 16 Haziran 2023 Cuma günü bitecek. Bu bilgiye göre okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatil edilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.Bakan Özer, hazırlamış olduğu açıklamalarda, "Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz" dedi.Bakan Özer, "Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız. Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar deprmeden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, oldukça yetenekli bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." İfadelerine yer verdi.Bakan Özer, "Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de" dedi.Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalara yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MEB bağlı tüm okullarda 2. dönemde devam şartı aramayacak. Diğer illerde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak" ifadelerini kullandı.