Öğrenciler sevinecek, veliler üzülecek! O illerde okullar tatil edildi: Flaş karar gece yarısı duyuruldu!







O İL VE İLÇELERDE EĞİTİME KAR ENGELİ! AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ: 1 GÜN ARA VERİLDİ







GİRESUN'DA EĞİTİME ARA

VALİLİK DUYURDU

ORDU

MUŞ

ERZİNCAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

GÜMÜŞHANE

BAYBURT

SİVAS

SAMSUN

YOZGAT

Son yaşanılan yağışların ardından Türkiye’nin dört bir yanından kar haberleri gelmeye başladı. Yoğun kar yağışının yaşandığı birçok ilde eğitime ara verildi. Detaylar haberimizde…Bazı il ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle derslere ara verildi. Valilik ve İl Milli Eğitim Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Giresun, Muş, Samsun, Gümüşhane, Ordu, Erzincan, Nevşehir, Bayburt ve Yozgat'ta okullar bir gün tatil edildi. Bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların 30 Mart'ta izinli olacakları duyuruldu. Yoğun kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkisini gösteriyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok devlet ve ilçe okulu gün boyu tatil edildi. Eğitime ara verildiği haberi valilikler tarafından duyuruldu.Giresun ilinde kar yağışı nedeniyle derslere bir gün ara verildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Giresun İl Merkezinin iç ve yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma tehlikesine karşı Giresun Merkez Okçu Köyü, Merkez Çaldağ Köyü İlkokullarıyla, Ortaokulunda 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiş olup bu iki köy hattından İl merkezine “Taşıma Servisi” ile gelen öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacaklardır" ifadeleri kullanıldı.Nevşehir'de kar yağışının yarın öğlene kadar devam etmesi bekleniyor, bu nedenle derslere bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliği, il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim kurslarında bir gün süreyle derslere ara verdi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararı ile 30 Mart 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.Ordu'yu da etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Ordu'yu etkisi altına almaya devam eden kar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Eyalet genelinde olası kar yağışı ve don olayı nedeniyle Çaybaş, İkizçe, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullar eğitime ara verdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların da izinli sayıldığı bildirildi.Muş’taki kötü hava koşulları nedeniyle dersler eyalet çapında askıya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, şiddetli hava ve kuvvetli fırtına için hava uyarısı yapıldı. Açıklamada, bazı çatı hasarlarının henüz onarılmadığı belirtilirken, 30 Mart Perşembe günü tehlikeli durumlardan kaçınmak için il çapında derslere ara verildiği belirtildi. Açıklamada hem çalışan anne ve babaların hem de lise çağındaki ve daha küçük çocuğu olan ve bakacak kimsesi olmayan anne ve babaların yanı sıra kamu kurumlarındaki hamile ve engelli personelin izne ayrılacağı kaydedildi.Erzincan'da tüm taşımalı eğitimine geceden itibaren yoğun kar yağışı ve doğa nedeniyle bir gün ara verildi. Konuyla ilgili Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava nedeniyle, yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak; ilimiz genelinde eğitime erişimi taşımalı olarak sağlanan öğrencilerimiz için 30 Mart 2023 Perşembe günü (1) bir gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.), engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.Gümüşhane’de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 30 Mart'ta tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile memurlara resmi izinler verildi. Rehabilitasyon merkezleri 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süreyle kapatıldı. Açıklamada ayrıca engelli memurlar ile hamile memurların belirlenen günlerde işten izne ayrılacağı anlatılırken, şiddetli buzlanma nedeniyle trafikte olan vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle derslere ara verildiği bildirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kar yağışının yol açabileceği olumsuzlukları önlemek için Milli Eğitim Bakanlığıyla ilişkili tüm kamu ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın ara verilecek. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle derslere ara verildiği bildirildi. Akıncılar Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre bölge genelinde yoğun kar yağışı bildirdi. Açıklamaya göre, 30 Mart Perşembe günü ilkokul, ortaokul ve lise derslerine birer gün ara verildi.Samsun'un Salıpazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Millî Eğitim Bakanlığı'ndan 30 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada, Tahnal İlk ve Ortaokulu, Konakören İlk ve Orta Okulu ile Cevizli İlkokulunda yoğun kar ve buz oluşumları nedeniyle derslere bir gün ara verildiği belirtildi. Diğer okullardaki kötü hava koşulları nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler de tatilli sayılacak.Tüm Yozgat genelinde 30 Mart (Perşembe) günü kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava dalgası nedeniyle dersler bir günlüğüne iptal edildi. Eğitime ara verildiği Yozgat Valiliği'nin internet sitesi ve sosyal medyadan duyuruldu.