Öğrenciler ulaşım, kitap, kırtasiye derdinden kurtuluyor! 3.300 TL devlet desteği verilecek! Başvuran o tarihte alıyor













BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?

DEVLET 1.5 MİLYON TL BÜTÇE AYIRDI

Devlet başarılı öğrencileri destekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Başarı teşvik programı kapsamında lise öğrencilerine 3.300 Türk Lirası eğitim desteği veriliyor. Öğrencilere verilen eğitim desteğiyse 5500 Türk Lirasıdır. Gelir desteği alan ailelerin okullarında başarılı olan çocukları bu eğitim desteğinden yararlanabilmektedir. Başvuru şartı yoktur. Eğitim yardımı için gelir desteği almak, okulda idare etmek ve başarıyı sürdürmek yeterlidir. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı bu ödeme için yıllık 1,5 milyar Türk Lirası bütçe ayırdı. İşte detaylar…Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yeni bir geçim imkânını duyurdu. Gelir desteği alan ailelerin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan başarılı çocuklarına Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı aracılığıyla devlet desteği verilmektedir. Devlet her ay başarılı çocuklara burs veriyor. İlk ödeme Ocak ayında yapılacak. Ortalama 3.300 Türk Lirası olan başarı bursuna başvuru koşulları da belirlendi. Peki Başarı Teşvik Programına kimler başvurabilir? Başarı Teşvik Programı Başvuru koşulları ve bilgileri haberimizde...Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte ülkenin öğrencilere yeni gelir desteği sunacağını duyurdu. Başarı Destek Programı adı verilen yardım, gelir desteği alan dar gelirli ve dar gelirli ailelerin çocuklarına yöneliktir. Çocukları okula devam eden gelir desteği alan aileler başvuru yapmaksızın programa katılabilirler. Elbette programın da bazı koşulları var. En önemli koşul bu okulda başarılı olmaktır. Yani sadece gelir desteği alan ailelerin çocukları bu desteği alabiliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından başarılı teşvik programından bahsetti. Devletin verdiği programın bütçesi 1.5 milyon Türk Lirası. Program çerçevesinde yoksul ve yoksul ailelerin okula giden çocuklarına aylık gelir desteği sağlanmaktadır. Ödeneğin miktarı çocuğun eğitim düzeyine göre değişmektedir. Lise öğrencileri için 3.300 Türk Lirası, lise öğrencileri için 5.500 Türk Lirası ve üniversite öğrencileri için 8500 Türk Lirası destek veriliyor. Dolayısıyla öğrencilere verilen maddi destek miktarı asgari ücret tutarındadır. Şartları sağlayanlar Aile Bakanlığına başvurarak gelir desteği alabilirler. Uygulama bu yıl ilk kez gerçekleştirildi ve Aile Bakanlığı'nın talimatıyla devam ediyor. Bakanlık bu desteği, gelir desteği alan ailelerin devlet okullarında okuyan başarılı öğrencilere dağıtıyor.