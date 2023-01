Öğrenciler ve veliler heyecanlı! Karne günü gelip çattı! Belge aldım mı diyen beri gelsin! İşte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf karne not ortalaması ve takdir teşekkür hesaplama

ÖĞRENCİNİN BAŞARISI DOĞRULTUSUNDA VERİLECEK O BELGELER İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?







LİSELER İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMASI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Teşekkür belgesi için 70.00 - 84.99 arası not ortalaması,

Takdir belgesi için 85.00 ve üzerinde olması

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA





Yarıyıl tatiline günler kala, veliler ve öğrenciler tarafından takdir teşekkür hesaplama işlemi oldukça merak edilmiş durumda. Öğrenciler, eğitim yılının ilk yarısını bitirmenin heyecanını yaşarken, bir yandan da hangi belgeyi alacaklarını merak ediyor. Ders notlarının ortalaması ile bu soruyu bulmaya çalışan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın not sistemi olan E-okul ile bu sorunun cevabını kolayca bulabilecekler. İşte herkesin merak ettiği o sorunun cevabını veren E-okul sistemi...Takdir teşekkür hesaplama işlemi, İlköğretim kurumları yönetmeliğine çerçevesinde liseye göre değişkenlik göstermektedir.Ortaokullar, ilkokul 4. sınıflar ve imam-hatip ortaokullarının tüm sınıflarında not ortalaması Türkçe dersleri için 55.00, farklı dersler için ise hepsinden 45.00 puanlarından aşağı olmama koşuluyla bütün derslerin mevcut dönem ağırlıklı not ortalaması 70.00 - 84.99 arasında olanlar "TEŞEKKÜR" belgesi almaya hak kazanmakta, 85.00 puan ve üzerinde olanlar ise "TAKDİR" belgesi almaya hak kazanmaktadır. Bu belgelerin dışında "İFTİHAR" belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıp ilk beş derecesine girenlere ve sosyal, kültürel ya da sanatsal etkinliklerde faaliyet gösterip üstün başarılı olarak değerlendirilen öğrencilere eğer ilkokulda ise sınıf öğretmenleri tarafından, ortaokulda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından takdim edilmektedir.Liseler için ise, derslerde azim ve disiplinle üstünlük sağlayan, özürsüz devamsızlık sayısı 5 günden fazla olmayan, dönem içerisinde göstermiş olduğu başarıyla tüm derslerinde başarılı olan, tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması 70.00'dan aşağı olmayan ve 100 davranış puanına sahip olan öğrencilerden;Beklenmektedir. Üstün başarı belgesi ise, ortaöğrenim süresi boyunca en az üç öğretim yılının bütün döneminde Takdir belgesi alanlara verilecektir.Öğrencilerin beklediği o büyük güne sayılı günler kala, öğrenciler tarafından araştırılmakta olan not ortalamasının hesaplanma işlemi kolayca hesaplanabilmektedir. Not ortalaması, mevcut dönem içerisinde olan yazılıların toplanıp yazılı sayısına bölünmesi sonucunda ortaya çıkarılmaktadır. Tüm derslerin not ortalaması tespit edildikten sonra ise, öğrencilerin bu notları toplamaları gerekmektedir. Takdir Teşekkür hesaplanması için yapılması gereken son adım ise, bütün derslerin not ortalamasının toplanmasından sonra mevcut ders sayısına bölümü olmaktadır. E okul sistemine giriş için TIKLAYINIZ