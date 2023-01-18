Öğrencilere cumhurbaşkanı jesti! Üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme yapılacak! Bu öğrenciler ilk ay hemen alacak!







AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI İLE SOSYAL YARDIM ALMA HAKKINA SAHİP ÖĞRENCİLERE BURS DESTEĞİ VERİLECEK







Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Başarı Teşvik Programı ile sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Başarı Teşvik Programı" sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerin devlet okullarında eğitim gören ve sınıflarında başarılı olan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine aylık net asgari ücretin %60'ına kadar sosyal yardım sağlanacağını ve yükseköğretim öğrencilerine ise net asgari ücret kadar dönem arasında başarı desteği sağlanacağını belirtmiştir. Ayrıca, üniversite öğrencilerine dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanmaları halinde ek destek verilecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından program için ayırılan 1.5 milyar liralık bütçe ile yürütülecektir. Başvuru şartı olmadan yapılacak olan destekler, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından takip edilecektir. Programa katılmak için çocukların en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim görmeleri gerekmektedir.Ek olarak program kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere her ay eğitim boyunca 300 TL destek de sağlanacaktır. Programın amacı, sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam etmelerini teşvik etmek ve başarılı olan öğrencilere destek sağlamaktır. Bu program sayesinde sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamalarına ve okullarda başarılı olmalarına yardımcı olacaktır. Programın yürütülmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında işbirliği yapılmaktadır. Programın uygulanması için bakanlık tarafından belirlenen kriterlere ve şartlara uymak gerekmektedir.