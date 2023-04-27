Öğrencilere devlet harçlığı geliyor! Az önce resmileşti: Kişi başı 1420 TL yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Üniversite Öğrencilerine 1.420 TL Destek Ödemesi Yapılacağını Duyurdu







Devletten ek yardım desteği almaya hak kazanan üniversite öğrencileri







Öğrenci destek ödemesi başvuruları başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrenciler için yeni ödeme programı açıkladı. Belirli başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, KYK burslarına ek olarak 1.420 TL destek ödemesi alabilecek. Yılda iki kez yapılan sosyal destek ödemelerinden farklı olarak, bu yeni destek ödemesi öğrencilerin özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik. Destek ödemesinden yararlanabilmek için öğrencilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik numarası ve şifresine sahip olmaları ve diğer başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor.Öğrenci destek ödemesi için başvuru süreci e-Devlet platformu veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden tamamlanabilir. Başvuru sahiplerinin e-Devlet üzerinden "Eğitim ve Öğretim Yardımı Talebi" aramasını yapmaları ve talep türünü seçmeden önce gerekli tüm bilgileri doldurmaları gerekli. Başvuru koşullarını yerine getiren ve olumlu sonuç alan tüm üniversite öğrencilerine devlet tarafından 1.420 TL mali yardım desteği verilecek.Destek ödemesi, şu anda açık. Uygun öğrencilerin başvuru yapmaları yeterli.