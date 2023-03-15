EĞİTİM
15 Mart 2023 - 22:15

Öğrencilere güzel, velilere kötü haber! MEB'den ara tatil kararı çıktı: Bayramdan önce...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında okullarla ilgili kararlar alınmıştı. Depremin ilk günlerinde eğitime ara verilmiş daha sonra kademeli olarak eğitime devam edilme kararı alınmıştı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yeni açıklamalarda bulundu. İşte bakanın açıklamaları haberimizde.

EĞİTİM
15 Mart 2023 - 22:15
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Öğrencilere güzel, velilere kötü haber! MEB'den ara tatil kararı çıktı: Bayramdan önce...


Deprem bölgelerindeki eğitim sistemi ile ilgili alınan yeni kararları duyuran Özer, olağan dönemde Nisan ayında yapılan ara tatil hakkında da açıklamalarda bulundu. Yaz tatili ve Ramazan bayramı ile ilgili de duyuru yapan Özer'in açıklamaları yazının devamında.

öğrencilere tatil

MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN DUYURU



Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilde etkili olan deprem sebebi ile tüm ülkede eğitim ile ilgili kararlar alındı. Öncelikle ara verildi, daha sonra online eğitime geçildi, şimdi ise yeni karar açıklandı. Bakan Mahmut Özer, depremin yaşandığı 10 ilde ikinci dönem için devam zorunluluğunun olmayacağını açıkladı. Aynı zamanda ihtiyaç halinde bölgeye öğretmen atamasının yapılacağını eğitim sisteminin normalleşebilmesi için çalışmaların yapıldığını duyurdu. Adana, Osmaniye, Gaziantep illerinde 13 Mart tarihinde okulların açıldığını belirtti. Fakat depremin en çok etki ettiği bölgeler olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde okulların 27 Mart tarihinde açılacağı açıklaması yapıldı. Eğitimin, bölgede yaşayan öğrencilerin psikolojisi açısından da önemli olduğunu, bu nedenle hızla çalışmaların yapıldığını belirtti.

öğrencilere tatil

ARA TATİL SORUSU

Hem öğrencilerin hem de velilerin merak ettiği bir diğer konu ise ara tatilin ne zaman olacağı konusu. Özer, ikinci ara tatilin 17-20 Nisan tarihinde olacağını ve ayrıca 21 Nisanda başlayan Ramazan Bayramı ile birleşeceği açıklandı. Yapılacak olan 2. ara tatilin hafta sonları da dahil 9 gün süreceği açıklandı.

Yaz tatili sorusunun cevabını da veren Bakan Mahmut Özer, tatilin 16 Haziran 2023'te başlayacağını açıkladı. Yaz tatilinin normal şartlarda 90 gün süreceği açıklandı. Ancak olağanüstü dönem sebebi ile değişiklik olduğu takdirde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı duyuruldu. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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