Öğrencilere güzel, velilere kötü haber! MEB'den ara tatil kararı çıktı: Bayramdan önce...

Deprem bölgelerindeki eğitim sistemi ile ilgili alınan yeni kararları duyuran Özer, olağan dönemde Nisan ayında yapılan ara tatil hakkında da açıklamalarda bulundu. Yaz tatili ve Ramazan bayramı ile ilgili de duyuru yapan Özer'in açıklamaları yazının devamında.
MİLLİ EĞİTİM BAKANINDAN DUYURU
Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ilde etkili olan deprem sebebi ile tüm ülkede eğitim ile ilgili kararlar alındı. Öncelikle ara verildi, daha sonra online eğitime geçildi, şimdi ise yeni karar açıklandı. Bakan Mahmut Özer, depremin yaşandığı 10 ilde ikinci dönem için devam zorunluluğunun olmayacağını açıkladı. Aynı zamanda ihtiyaç halinde bölgeye öğretmen atamasının yapılacağını eğitim sisteminin normalleşebilmesi için çalışmaların yapıldığını duyurdu. Adana, Osmaniye, Gaziantep illerinde 13 Mart tarihinde okulların açıldığını belirtti. Fakat depremin en çok etki ettiği bölgeler olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde okulların 27 Mart tarihinde açılacağı açıklaması yapıldı. Eğitimin, bölgede yaşayan öğrencilerin psikolojisi açısından da önemli olduğunu, bu nedenle hızla çalışmaların yapıldığını belirtti.