Milli Eğitim Bakanlığı, küresel ısınmanın etkileri nedeniyle yaz mevsiminin uzamasıyla ilgili olarak son dakika bir açıklama yaparak, yaz tatilinin 4 ay olarak belirlendiğini duyurdu. Uzmanlar, yaz aylarında okula gitmenin tehlikeli olabileceğini belirtmiş ve bu nedenle yaz tatilinin uzatılması kararı alınmıştır. Avrupa'daki bazı ülkelerin de benzer kararlar aldığına dikkat çekildi. Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde okulların 4 gün eğitim, 3 gün tatil şeklinde düzenlendiği ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu ülkelerin örneklerini takip ederek yaz tatilini 4 ay olarak belirledi. Bu süreçte öğrencilere uzaktan eğitim programları sunulacak. Bu karar, öğrenciler arasında sevinçle karşılanırken, veliler arasında karışık duygulara neden oldu.
EĞİTİM
27 Nisan 2023 - 10:00
Öğrencilere güzel, velilere kötü haber! Yaz tatili 4 ay oldu: MEB az önce açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir müjde daha geldi. Bugün sabah saatlerinde duyurulan habere göre, yaz tatili süresi 4 aya çıkarılıyor. Bu haber, öğrenciler arasında büyük bir sevinçle karşılanırken, veliler arasında ise karışık duygulara sebep oldu. Bazı veliler, uzun yaz tatilinin çocukları için olumlu bir gelişme olduğunu düşünürken, bazıları ise kaygılarını ifade etti. Ayrıntılar haberimizde...
EĞİTİM
27 Nisan 2023 - 10:00
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