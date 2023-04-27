EĞİTİM
27 Nisan 2023 - 10:00

Öğrencilere güzel, velilere kötü haber! Yaz tatili 4 ay oldu: MEB az önce açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir müjde daha geldi. Bugün sabah saatlerinde duyurulan habere göre, yaz tatili süresi 4 aya çıkarılıyor. Bu haber, öğrenciler arasında büyük bir sevinçle karşılanırken, veliler arasında ise karışık duygulara sebep oldu. Bazı veliler, uzun yaz tatilinin çocukları için olumlu bir gelişme olduğunu düşünürken, bazıları ise kaygılarını ifade etti. Ayrıntılar haberimizde...

EĞİTİM
27 Nisan 2023 - 10:00
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Öğrencilere güzel, velilere kötü haber! Yaz tatili 4 ay oldu: MEB az önce açıkladı


Milli Eğitim Bakanlığı, küresel ısınmanın etkileri nedeniyle yaz mevsiminin uzamasıyla ilgili olarak son dakika bir açıklama yaparak, yaz tatilinin 4 ay olarak belirlendiğini duyurdu. Uzmanlar, yaz aylarında okula gitmenin tehlikeli olabileceğini belirtmiş ve bu nedenle yaz tatilinin uzatılması kararı alınmıştır. Avrupa'daki bazı ülkelerin de benzer kararlar aldığına dikkat çekildi. Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde okulların 4 gün eğitim, 3 gün tatil şeklinde düzenlendiği ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu ülkelerin örneklerini takip ederek yaz tatilini 4 ay olarak belirledi. Bu süreçte öğrencilere uzaktan eğitim programları sunulacak. Bu karar, öğrenciler arasında sevinçle karşılanırken, veliler arasında karışık duygulara neden oldu.

YAZ TATİLİ 4 AYA ÇIKARILACAK

öğrenci

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasıyla yaz tatilinin 4 aya çıkarıldığını duyurdu. Küresel ısınmanın etkisiyle Avrupa ülkelerinde de benzer kararlar alınmış ve Türkiye'de de benzer bir uygulamanın gündeme gelmeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, yaz aylarında okulların kapanmayacağını ve ücretsiz yaz okulları açılacağını duyurmuştu. Avrupa ülkelerinde uygulanan 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli de bakanlık tarafından takip ediliyor. Önümüzdeki günlerde bakanlığın bu yöndeki kararı açıklaması bekleniyor. Şu an için Türkiye'de böyle bir uygulama bulunmamakla birlikte, okulların 16 Haziran'da kapanacağı ve 2023-2024 eğitim öğretim takviminin henüz yayınlanmadığı tahmin ediliyor.



EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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