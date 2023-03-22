EĞİTİM
22 Mart 2023 - 23:15

Öğrencilere kara haber geldi! Yaz tatili sadece bu kadar süre yapılacak: Tatil planları rafa kalktı!

Son dönemlerde en çok konuşulan konular arasında yaz tatili süresi yer alıyor. Peki yaz tatilleri kısalıyor mu? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
22 Mart 2023 - 23:15
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Öğrencilere kara haber geldi! Yaz tatili sadece bu kadar süre yapılacak: Tatil planları rafa kalktı!
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Öğrencilerin internet üzerinden en çok araştırdığı konulardan biri de yaz tatili süresi ile ilgili oldu. Öğrenciler için üzücü haber geldi mi? Yaz tatili 5 hafta mı olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALIYOR

Ülkemizde okullar genel olarak Haziran ayının ortalarına doğru kapanıyor ve öğrenciler 3 ay tatille Eylül ayı ortalarında okula geri dönüyor. Öğretmenler ise 2 ay süreyle tatil yapıyor. Öğretmenler için yaz tatili Temmuz ayının başında başlayarak Eylül ayının başında tekrar görev başlıyor. 



Yaz Tatili Süresi Kısalacak Mı

Ancak Avrupa'da birçok ülkede yaz tatili süresinin 5 hafta olduğu da biliniyor. 5 haftalık yaz tatilinin olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da bulunuyor. Öğrenciler 5 haftalık yaz tatili süresini kısa buluyor ve dinlenmek için yeterli görmüyor. Olumlu olarak ise öğrenciler eğitim öğretimden çok fazla uzaklaşmadan tekrar okula dönmüş oluyor. Birçok Avrupa ülkesinde yaygınlaşan 5 haftalık yaz tatili süresi ile ilgili ülkemizde henüz bir açıklama yapılmasa da iddialar arasında yaz tatilinin kısalması yer alıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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