EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 22:44

Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!

CHP'li belediyeler geçen yıla göre bu yıl artış gösteren kırtasiye malzemeleri için belediye olarak dar gelirli öğrencilerin yanında olacağını açıkladı. İşte detaylar.

EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 22:44
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Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!


CHP'li belediyeler tarafından dar gelirli öğrencilere kırtasiye yardımı yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konu ile ilgili bütün parti belediyelere yazı gönderdi.

12 Eylül tarihinde başlayacak yeni eğitim-öğretim öncesi dar gelirli ailelere kırtasiye-eğitim yapılacağı duyuruldu. Geçen seneye göre bu yıl kırtasiye giderlerinin 2 kat arttığından dolayı CHP parti belediyeleri bu konunun önüne geçip durumu olmayan öğrencilere destekte bulunacaklardır.



kırtasiyr

Seyit Torun konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

'Belediyemiz geçen sene Kara Kış Fonu kapsamında 700 bin öğrenci olmak üzere 280 milyon lirayı tutan eğitim/kırtasiye yardımında bulundu. Bu yıl da belediyelerimiz kırtasiye olmak üzere farklı eğitim giderleri için yardımlarını arttırarak öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor' dedi.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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