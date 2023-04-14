Öğrencilere müjde... Devlet harekete geçti! 18 yaş üstü gençlere 1000 TL bayram harçlığı verilecek... Hemen başvurun paranızı alın

Üniversite öğrencileri de emekliler gibi bayram ikramiyesi alacak









10 GB ücretsiz internet ve maddi destek sözü







Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'deki üniversite öğrencileri, emeklilere ödenen bayram ikramiyesine benzer bir bayram harçlığı alıp almayacaklarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bayram harçlığı sözü verdi. Bayram harçlığının verileceği tarih henüz teyit edilmedi. Ancak emekliler gibi öğrencilerin de ikramiyelerini bayramdan önce almaları bekleniyor. Halihazırda emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyesinin, SSK ve Bağkur emeklileri için 14 Nisan'da ödenmeye başlanması bekleniyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Temmuz'da başlayacak. Bayram ikramiyelerinin, 1 hafta önceden hesaplara yatırılması bekleniyor.Bayram ikramiyesinin yanı sıra AK Parti, gençleri desteklemek için ayda 10 GB ücretsiz internet, Genç Kart uygulaması ile kültürel etkinliklere ücretsiz veya indirimli bilet, eğitim, istihdam ve gençlerin evliliklerinden doğan çocukların bakımı için mali destek gibi çeşitli yardımlar da açıkladı. Ayrıca Türkiye'nin doğalgaz ve petrol gelirleriyle finanse edilecek bir Aile ve Gençlik Bankası kurulacak ve üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar satın almalarına izin verilecek.