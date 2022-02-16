Öğrencilere müjde! KYK yurtlarında beslenme yardımı 750 TL oldu..













Kabine Toplantısı sonrası kamuoyu açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin çok sevineceği bir haberi paylaştı.KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri için her ay verilen 570 lira tutarındaki beslenme yardımını yine aylık 750 liraya çıkarma kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yeni ödemelerin akademik yarıyılın ikinci döneminden itibaren geçerli olacağını kaydetti.