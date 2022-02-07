Öğrencilere müjde! KYK yurtlarında ücretsiz internet kotası 32 GB'a çıkarıldı













Geçtiğimiz gün Trabzon'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerden gelen talepleri dikkatle dinlemişti. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı bir yurtta kalan öğrencilerden biri ise kendisine söz hakkı verildiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a internet kotalarının yetersiz olarak kaldığını söylemişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili gerekli çalışmaların başlatılacağı sözünü verdikten sonra gerekli bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine bir çalışma başlatan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün öğrencilere müjdeli haberi duyurdu.Bakan Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren tüm KYK yurtlarında 16 GB olan ücretsiz internet kotasını iki katına çıkararak 32 GB'a yükselttiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler için müjdeli haberi duyuran Bakan Kasapoğlu, paylaşımında "Gençler istedi, biz yaptık!" ifadelerini kullandı.