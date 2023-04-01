Öğrencilere müjde! MEB'den flaş ara tatil kararı: O tarihe kadar...













BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU!

BAYRAM TATİLİ İLE İKİNCİ ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nisan ayında verilecek olan ara tatil ile ilgili tüm soru işaretlerini giderdi. Nisan ara tatilinin başlama tarihi ve bayram tatili ile birleştirilip birleştirilmeyeceği konuları netleşti. Ayrıntılar haberimizde...Yaklaşan ara tatil ile ilgili öğrenciler ve veliler arasında meraklı bekleyiş devam ediyor. Deprem felaketi nedeniyle tatil edilen okullar için Nisan ayındaki ara tatilin iptal edileceği söylentileri ortaya atılmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili son açıklamasında bu iddiaları yalanladı ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre belirlenen tarihte ara tatilin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulunduMilli Eğitim Bakanı Özer'in yapığı son açıklamasına göre, öğrencilerin okullardan uzak kalacakları bir ara tatil dönemi belirlendi. Bu tatil, 11 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Öğretmenler de öğrencilerle birlikte tatil yapacaklar ve öğrencilerin bu süreçte dinlenip kendilerini yenilemeleri için fırsat sağlanacak. Bu planlı tatil süreci, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde öğrenim hayatına devam etmeleri açısından son derece önemli. Öğrenciler ve veliler, tatil planlarını bu açıklama doğrultusunda yapabilirler ve çocuklarının dinlenmeleri, keyifli bir tatil geçirmeleri ve yeni döneme hazırlanmaları için gerekli olan zamanı bulabilirler.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2022-2023 öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler ve öğretmenler, sömestr tatilinin ardından Kasım ayında verilen ilk ara tatilin ardından ikinci ara tatili dört gözle beklediler. Takvime göre, ikinci ara tatili 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başladı ve tüm öğretmenler ve öğrenciler, 16 Haziran 2023 Cuma gününe kadar eğitimlerine devam edecekler. Yaz tatili 16 Haziran Cuma günü başlayacak.Öğrenciler ve veliler, Nisan ayındaki ikinci ara tatilin bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 14 Nisan Cuma günü okullar tatil edilecek ve 17 Nisan Pazartesi gününe kadar ara tatil devam edecek. Ramazan Bayramı hafta sonu ile birleşince 24 Nisan Pazartesi gününe kadar tatil sürecek. Böylece toplamda 9 günlük bir tatil yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda belirlenen bu tatil planı, öğrenciler ve öğretmenlerin uzun bir tatil fırsatı yakalamalarını sağlayacak. Tatil süresince öğrencilerin dinlenmeleri, eğlenceli aktiviteler yapmaları ve yeni enerji toplamaları hedefleniyor.