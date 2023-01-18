EĞİTİM
18 Ocak 2023 - 13:00

Öğrencilere müjdeli haber! VGM'den burs kampanyası geldi: Tamı tamına 5.200 TL burs ödenecek! Tek şartı var

Üniversitede okuyan öğrencilerin eğitim giderlerini desteklemek için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından destek başvuruları başlatıldı. VGM, 2022-2023 dönemi içerisinde de üniversitelilere burs desteği sağlayacak. Başvurunuz için gerekli şartları yerine getirmelisiniz. Burs sahipleri bu fona sekiz ay boyunca erişebilecekler.

EĞİTİM
18 Ocak 2023 - 13:00
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Öğrencilere müjdeli haber! VGM'den burs kampanyası geldi: Tamı tamına 5.200 TL burs ödenecek! Tek şartı var
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi içerisinde üniversitede okuyan öğrenciler için toplamda 5 bin 200 lira ödeyecek. Burs başvuruları 21 Kasım'dan itibaren başladı. Adaylar online başvuru yapabilirler. Gerekli şartları taşımayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

VGM, her sene olduğu gibi 2023 yılında da milyonlarca başvuruya ulaşmayı hedeflemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü uzun yıllardır düzenli olarak öğrencilere burs desteği veren bir kurumdur. 5200 TL bursun amaçlarından biri de öğrencilerin enflasyon altında ezilmemeleri ve sadece eğitimlerine odaklanmalarını sağlamaktır.



Öğrencilere VGM'den burs kampanyası

VGM 5200 TL BURSU İÇİN GENEL ŞARTLAR VE HANGİ KURALLAR UYGULANIR?

Vakıf Genel Müdürlüğü'nden alınan hibeler toplam 8 ay boyunca aylık 650 TL, 8 ay sonra karşılığı 5200 TL olarak ödenir. Öğrenciler birçok yönden rahat bir nefes alıyor. kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alamayan öğrencilerin Vakıf Genel Müdürlüğü bursuyla şanslarını denedikleri bilinmektedir. Vakıf Burs Müdürlüğü'ne başvurmak için aşağıdaki gibi bazı kurallar vardır:

Burs desteği, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılından itibaren yükseköğretim öğrencilerine burs desteği verilmesine ilişkin belirli şartlar ve kurallar getirilerek sağlanmaktadır. Burs başvuru şartlarından ilki, öğrencinin daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almamış olmasıdır. Farklı eğitim programları ile Vakıf Genel Müdürlüğü'nden iki yarıyıl üst üste burs alınamaz.

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