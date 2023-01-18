Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi içerisinde üniversitede okuyan öğrenciler için toplamda 5 bin 200 lira ödeyecek. Burs başvuruları 21 Kasım'dan itibaren başladı. Adaylar online başvuru yapabilirler. Gerekli şartları taşımayan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır. VGM, her sene olduğu gibi 2023 yılında da milyonlarca başvuruya ulaşmayı hedeflemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü uzun yıllardır düzenli olarak öğrencilere burs desteği veren bir kurumdur. 5200 TL bursun amaçlarından biri de öğrencilerin enflasyon altında ezilmemeleri ve sadece eğitimlerine odaklanmalarını sağlamaktır.
EĞİTİM
18 Ocak 2023 - 13:00
Öğrencilere müjdeli haber! VGM'den burs kampanyası geldi: Tamı tamına 5.200 TL burs ödenecek! Tek şartı var
Üniversitede okuyan öğrencilerin eğitim giderlerini desteklemek için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından destek başvuruları başlatıldı. VGM, 2022-2023 dönemi içerisinde de üniversitelilere burs desteği sağlayacak. Başvurunuz için gerekli şartları yerine getirmelisiniz. Burs sahipleri bu fona sekiz ay boyunca erişebilecekler.
EĞİTİM
18 Ocak 2023 - 13:00