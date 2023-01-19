Öğrencilere müjdeli haberler durmuyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 TL karşılıksız yardım yapıyor! İşte e-devlet başvuru sayfası ve başvuru şartları 2023







ÖĞRENCİLERE 1000 TL YARDIM PARA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?







ÖĞRENCİLERE 1000 TL YARDIM BAŞVURU FORM SORULARI

Öğrencilere 1000 TL yardım parası ödemesi yapılacağı haberi verilirken ortaokul, lise, ilkokul ve üniversite öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Ekonomik zorluklar baş göstermeye devam ederken eğitim desteği için destek verilmeye başlandı. Bu ödemeler sayesinde öğrenciler çeşitli maddi ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Öğrencilere 1000 TL ödeme başvuruları başladı mı, kimlere ödeme yapılacak? İşte 1000 TL eğitim destek ödemelerine ilişkin merak edilenler...-E devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.-Giriş yapıldıktan sonra ana sayfa üzerinden üst kısımlarında bulunan arama motoru Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılarak karşımıza çıkan ekrana giriş yapılır. -Ekranda çıkan bakanlığın sayfası üzerinden başvuru seçeneği seçilir. -Yardım paketleri sayfasına giriş yapılırken sağ üst köşede yer alan yeni başvuru kısmına tıklanır. -Yeni başvuru işlemi yapılırken yer alan soruların eksiksiz ve doğru şekilde yazılması gerekir. Yardım talepler edilirken okul okuyan çocuğunuz için talep başvurusu yapılabilir.-Yaşadığınız adreste sağlık güvencesi olmayan birey var mı? -Yaşadığınız adreste hamile olan bir birey var mı? -Resmiyette bulunan ikamet adresinizde mi ikamet ediyorsunuz? -Aile destek programına başvurmak istiyor musunuz? -Herhangi bir geliriniz var mı? -Sosyal yardım alıyor musunuz? -Kirada mı oturuyorsunuz? -Kendiniz hariç ikamet ettiğiniz adreste bulunan kişi sayısı kaçtır? -İkamet ettiğiniz adreste yaşayan kişi veya kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri nelerdir? -İkamet ettiğiniz adreste yaşayan kişi veya kişilerin gelirleri var mı varsa ne kadar? -Kendiniz dâhil olmak üzere ikamet ettiğiniz yerdeki kişilerin aylık toplam gelirleri ne kadar? -Herhangi bir birikiminiz var mı? -Yaşadığınız adreste sizinle beraber yaşan kişiler arasında engellilik durumu olan biri veya birileri var mı? -Yaşadığınız adreste 65 yaş ve üzeri birey var mı? -Yaşadığınız adreste eğitim ( ilkokul/ortaokul/lise) gören çocuk var mı? -Yaşadığınız adreste 0-72 aylık çocuk var mı? -Yaşadığınız adreste öksüz veya yetim çocuk var mı? -Yaşadığınız adreste 0-24 aylık ikiz veya üçüz gibi çoklu doğum sonucu dünyaya gelmiş çocuk var mı? -Yaşadığınız adreste belirtilen kronik hastalıklardan (Tüberkloz/SSPE/Fenilketonüri) birine ya da birkaçına sahip birey var mı? -Yaşadığınız adreste aşağıda belirlenmiş olan kronik hastalıklardan, tanısı konulmuş ve güncel olarak tedavi süreci devam eden birey var mı ve varsa hangi hastalıklara sahip?