EĞİTİM
28 Mart 2023 - 23:15

Öğrencilere müjdeli, velilere üzücü haber! MEB'den flaş tatil açıklaması: O tarihe alındı!

Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek açıklama MEB tarafından geldi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında eğitim ve öğretime ara verilirken okulların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu.

EĞİTİM
28 Mart 2023 - 23:15
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Öğrencilere müjdeli, velilere üzücü haber! MEB'den flaş tatil açıklaması: O tarihe alındı!
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11 ili derinden etkileyen deprem sonrasında okullarda eğitime ara verilirken milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Türkiye geneli eğitim öğretime ara verilirken Bakan Özer açıklamalarda bulundu. Okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Okullar ne zaman kapacak?



Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle kötü günler yaşanırken 11 il resmen yıkıldı. Bunun üzerine eğitimlere ara verilmesine karar verilirken Bakan Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran tarihinde sona erdiği bilgisi paylaşıldı. Tarih hakkında herhangi bir uzatma söz konusu değildir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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