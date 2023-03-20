EĞİTİM
20 Mart 2023 - 23:25

Öğrencileri bayram ettiren haber! Nisan ara tatili için flaş karar çıktı: Ramazan Bayramı detayı velileri şaşırttı!

MEB'den son dakika açıklaması. Ara tatil iptal mi edilecek? Ramazan bayramıyla mı birleşiyor? 2023 Yaz Tatili ne zaman? Devam zorunluluğu kalkıyor mu? LGS ve YKS tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

EĞİTİM
20 Mart 2023 - 23:25
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Öğrencileri bayram ettiren haber! Nisan ara tatili için flaş karar çıktı: Ramazan Bayramı detayı velileri şaşırttı!
TAKİP ETTAKİP ET


MEB son dakika açıklamasına göre, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem ara tatilinin tarihi belli oldu. 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatil, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşerek öğrencilere artı 1 ve 2 gün kazandıracak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından zarar gören illerdeki öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için türlü düzenlemeler yapıldı ve ara tatil planlaması da bu kapsamda yapıldı. Öğrenciler ve veliler, ikinci dönem ara tatilin iptal olup olmadığı konusunda endişe ediyorlardı, ancak MEB açıklaması ile tarih belirlendi ve öğrenciler tatilin keyfini çıkaracaklar.

meb öğrencilere duyuru



Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okullarda 2. dönemi 20 Şubat'ta başlatmıştı. Depremin etkilediği bölgelerde ise okulların açılması üç kademede planlanmıştı. Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da okullar 13 Mart'ta açılırken, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da eğitim öğretim faaliyetleri 27 Mart'ta başlayacak. 

ARA TATİL İPTAL Mİ EDİLDİ?

İkinci dönem ara tatil tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapacaklar. Ramazan ayı ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 23 Mart-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu sürenin hemen ardından üç günlük bayram tatili başlayacak. 

TATİL TAKVİMİ BAYRAMLA BİRLEŞTİ

MEB'nin açıkladığı takvime göre, ara tatil 20 Nisan tarihinde sona erecek. Ancak Ramazan bayramı tatili 21 Nisan'da başlayacağından, resmi tatil olduğundan okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı olacaktır.

meb ara tatil

Nisan ara tatili nedeniyle 14 Nisan Cuma günü kapanacak olan okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri, 24 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacaktır.

Nisan ara tatili nedeniyle okullar 14 Nisan Cuma günü kapanacak ve 24 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacaktır. Deprem bölgesindeki okullarda 2. dönemde devam zorunluluğu kaldırıldı ve öğrenciler, istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakil yapabilecekler. Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihleri, sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda olacak. Yaz tatili 16 Haziran 2023'te başlayacak ve 11 Eylül 2023'te sona erecektir. Merkezi sınavlar AYT, TYT ve YDT 17-18 Haziran'da yapılacak ve LGS sınavı 4 Haziran 2023'te yapılacak. Depremden etkilenen öğrencilerin merkezi sınav başvuruları Bakanlık tarafından yapılacaktır.

meb ara tatil

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasıyla, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem ara tatilinin tarihi belirlendi. 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatil, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşerek öğrencilere artı 1 ve 2 gün kazandıracak. Depremden etkilenen bölgelerdeki okulların açılış tarihleri farklılık gösterecek. Okullar yaz tatili öncesinde 14 Nisan Cuma günü kapanacak ve 24 Nisan Pazartesi günü yeniden açılacak. Merkezi sınavlar AYT, TYT ve YDT 17-18 Haziran'da yapılacak ve LGS sınavı 4 Haziran 2023'te yapılacak. Yaz tatili 16 Haziran 2023'te başlayacak ve 11 Eylül 2023'te sona erecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki takvime göre, yaz tatili 16 Haziran 2023'te başlayacak ve 11 Eylül 2023'te sona erecek. Karnelerin dağıtımı 16 Haziran 2023 Cuma günü yapılacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ