EĞİTİM
03 Kasım 2022 - 13:00

Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini açıkladı! Kasım tatili bu tarihte başlıyor

Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen ara tatil tarihleri belli oldu. MEB'in yayımladığı 2022-2023 eğitim takvimi ile tatil tarihleri de açıklandı. Peki, Kasım ayı ara tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman tatil olacak? Okullarda tatil tarihleriyle ilgili detaylar haberimizde...

EĞİTİM
03 Kasım 2022 - 13:00
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Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini açıkladı! Kasım tatili bu tarihte başlıyor


MEB'in yayımladığı eğitim takvimi ile, milyonlarca öğrencinin sabırsızlandığı ara tatil tarihleri de belli oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil tarihleri ile ilgili detayları sizler için bir araya getirdik.

KASIM ARA TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

MEB tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bu senenin birinci ara tatili, 14-18 Kasım arasında yapılacak. Cuma günü ders bitimiyle başlayacak tatil 1 hafta sonra Pazartesi günü bitecek.

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE?



Kasım ayında yapılacak ara tatilden sonraki diğer tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde olacak.

 meb takvimi

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer tatil de yarı yıl tatili. 20 Ocak Cuma gününde başlayacak olan yarıyıl tatili 6 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve ikinci dönemin ilk ders zili çalacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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