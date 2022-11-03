Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini açıkladı! Kasım tatili bu tarihte başlıyor







KASIM ARA TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE?







YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE?

MEB'in yayımladığı eğitim takvimi ile, milyonlarca öğrencinin sabırsızlandığı ara tatil tarihleri de belli oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil tarihleri ile ilgili detayları sizler için bir araya getirdik.MEB tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bu senenin birinci ara tatili, 14-18 Kasım arasında yapılacak. Cuma günü ders bitimiyle başlayacak tatil 1 hafta sonra Pazartesi günü bitecek.Kasım ayında yapılacak ara tatilden sonraki diğer tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde olacak.Öğrencilerin merak ettiği bir diğer tatil de yarı yıl tatili. 20 Ocak Cuma gününde başlayacak olan yarıyıl tatili 6 Şubat Pazartesi günü son bulacak ve ikinci dönemin ilk ders zili çalacak.