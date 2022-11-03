Öğrencileri sevindirecek haber geldi! MEB 2022-2023 eğitim takvimini açıkladı! Kasım tatili bu tarihte başlıyor

MEB'in yayımladığı eğitim takvimi ile, milyonlarca öğrencinin sabırsızlandığı ara tatil tarihleri de belli oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil tarihleri ile ilgili detayları sizler için bir araya getirdik.
KASIM ARA TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?MEB tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bu senenin birinci ara tatili, 14-18 Kasım arasında yapılacak. Cuma günü ders bitimiyle başlayacak tatil 1 hafta sonra Pazartesi günü bitecek.
İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE?
Kasım ayında yapılacak ara tatilden sonraki diğer tatil 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde olacak.