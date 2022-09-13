Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere destek! 1600 TL yardım parası verilecek







Öğrenciler 1600 TL Alacak







Başvuru Detayları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim masraflarını karşılamak ve öğrenci hayatını aksatmamak amacıyla yeni bir destek başlatıldığı belirtildi.Aile Bakanlığı'nın öğrenciler için 1600 TL nakit ödeme yapacağı açıklandı. 1600 TL desteğin detayları da açıklandı.Öğrencilerin çeşitli alanlardan maddi yardım aldığı da açıklandı. Bu kapsamda KYK, Kaymakamlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, SGK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf ve dernekler, ticari kuruluşlar, girişimciler ve Finansman sağlayan şirketler tarafından çok sayıda öğrenciye nakdi burs verilmeye devam edilmektedir. Yardım. Ayrıca Aile Bakanlığı da öğrencilere destek oluyor. Bu yardımın tutarı 1600 TL olarak açıklandı.Bu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları öngörülmüştür. Öte yandan il genel meclisine başvurmanın mümkün olduğunu belirterek, başvurmaya gelen adaylar okuyucunun para başvurusunu kullanarak pozisyona başvurabilirler.