EĞİTİM
13 Eylül 2022 - 16:08

Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere destek! 1600 TL yardım parası verilecek

Ülkemizdeki öğrencileri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi. 1.600 TL yardım parasına dair açıklamalar geldi. Ödemeler PTT üzerinden başlasa da başvuru ekranının da açık olduğu söyleniyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

EĞİTİM
13 Eylül 2022 - 16:08
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Öğrencileri sevindiren müjdeli haber geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan öğrencilere destek! 1600 TL yardım parası verilecek


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önemli bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitim masraflarını karşılamak ve öğrenci hayatını aksatmamak amacıyla yeni bir destek başlatıldığı belirtildi.

Aile Bakanlığı'nın öğrenciler için 1600 TL nakit ödeme yapacağı açıklandı. 1600 TL desteğin detayları da açıklandı.

Öğrenciler 1600 TL Alacak



Öğrencilerin çeşitli alanlardan maddi yardım aldığı da açıklandı. Bu kapsamda KYK, Kaymakamlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, SGK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf ve dernekler, ticari kuruluşlar, girişimciler ve Finansman sağlayan şirketler tarafından çok sayıda öğrenciye nakdi burs verilmeye devam edilmektedir. Yardım. Ayrıca Aile Bakanlığı da öğrencilere destek oluyor. Bu yardımın tutarı 1600 TL olarak açıklandı.

Başvuru Detayları

Bu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları öngörülmüştür. Öte yandan il genel meclisine başvurmanın mümkün olduğunu belirterek, başvurmaya gelen adaylar okuyucunun para başvurusunu kullanarak pozisyona başvurabilirler.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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