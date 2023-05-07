EĞİTİM
07 Mayıs 2023 - 13:00

Öğrencileri sevindiren, velileri üzen karar! MEB duyurdu: Okullar kapanıyor

Son olarak Ramazan Bayramı tatilinden sonra gelen 1 Mayıs resmi tatiliyle birlikte kısa bir ara veren öğrenciler, şimdi seçim ve 19 Mayıs tatili heyecanına kapıldı. Okullarda seçim tatili yapılacak mı ve 19 Mayıs tatili ile birleştirilecek mi, merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EĞİTİM
07 Mayıs 2023 - 13:00
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Öğrencileri sevindiren, velileri üzen karar! MEB duyurdu: Okullar kapanıyor


Öğrenciler ve veliler, 14 Mayıs 2023'teki seçim sonrası ertesi gün olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı ve 15-19 Mayıs tarihleri arasında okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda meraklı. Ayrıca, 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı ve kaç gün süreceği de gündemde. İşte tüm bu soruların yanıtları...

15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

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Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde öğrenci ve veliler, seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Seçim günü sandıkların MEB'e bağlı okullarda kurulacak olması nedeniyle, okullara bir gün ara verilebileceği düşünülüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle, tatil 19-21 Mayıs tarihleri arasında 3 gün olacak. Okulların 15-19 Mayıs tarihleri arasında 1 hafta tatil yapacağı yönünde bir açıklama henüz gelmedi. Tüm bu konularla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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