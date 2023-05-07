Öğrencileri sevindiren, velileri üzen karar! MEB duyurdu: Okullar kapanıyor







15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?







Öğrenciler ve veliler, 14 Mayıs 2023'teki seçim sonrası ertesi gün olan 15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağı ve 15-19 Mayıs tarihleri arasında okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda meraklı. Ayrıca, 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı ve kaç gün süreceği de gündemde. İşte tüm bu soruların yanıtları...Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde öğrenci ve veliler, seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Seçim günü sandıkların MEB'e bağlı okullarda kurulacak olması nedeniyle, okullara bir gün ara verilebileceği düşünülüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle, tatil 19-21 Mayıs tarihleri arasında 3 gün olacak. Okulların 15-19 Mayıs tarihleri arasında 1 hafta tatil yapacağı yönünde bir açıklama henüz gelmedi. Tüm bu konularla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.