Öğrencilerin beklediği haber nihayet geldi! Nisan ara tatili o tarihte başlıyor! MEB duyurdu







MEB'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI







2023 RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem büyük bir felakete neden oldu. 13 Şubat'ta açılması beklenen okullar hakkında açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakanın açıklamasının detayları yazımızın devamında.Okulların tamamen kapanma tarihi 16 Haziran 2023 olarak açıklandı. Bakan tarafından deprem bölgesinde olan kişiler için ayrı bir açıklama yapıldı. 2. Dönem için devam şartı aranmayacak. Öğrenciler istekleri olursa çevre illere nakil yapılacak. Aynı zamanda tüm öğretmenler an itibariyle idari izinli sayılıyor. Bakanlık tarafından ikinci ara tatilin zamanı 17-20 Nisan 2023 olarak açıklandı. Deprem sonrasında ara tatillerde ya da yaz tatilinde tarih değişikliği olup olmayacağı henüz belli değil. Bakanlık tarafından resmi bir açıklama daha yapılmadı.- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : 23 Nisan Pazar - Emek ve Dayanışma Günü : 1 Mayıs Pazartesi - Demokrasi Bayramı : 15 Temmuz Cumartesi - Zafer Bayramı : 30 Ağustos Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim Pazar - Yeni yıl : 1 Ocak 2023