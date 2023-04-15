GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 16:22

Öğrencilerin bu bayram cebi parayla dolacak! 1.000 TL bayram harçlıkları anında hesaplarda

Öğrencileri yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. Milyonlarca öğrenciye 1000 TL bayram harçlığı başvuru yapılırken internet üzerinden işlemler başlatıldı. 1.000 TL bayram harçlığı için gerekli şartlar açıklanırken milyonlarca öğrenci araştırmalarına hız kesmeden başladı. Bayram harçlığı için başvuru şartları ve online başvuru işlemlerine dair bilgiler haberimizde.

GÜNDEM
15 Nisan 2023 - 16:22
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Öğrencilerin bu bayram cebi parayla dolacak! 1.000 TL bayram harçlıkları anında hesaplarda


Ramazan Bayramına geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda sürpriz haberi olduğunu duyurdu. Öğrenciler başvuruda bulunarak bayram harçlıklarından faydalanabilecek. Peki, kimler bayram harçlığı alabilir? Bayram harçlığı alma şartları nelerdir? İşte detaylar...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI

Seçim öncesi yeni kararlara varılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP cephesinde hareketlilik başladı. 3 farklı konu üzerinden sürpriz gelişmelerin olduğu bilgisi verilirken bunlar arasında üniversite öğrencilerine verilecek bayram harçlıkları yer aldı. Bayram harçlığı adı altında aynı tutarla ikramiyeler hesaplarda yer almaya başladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalarda bayram ikramiye ödemelerinin yatırılacağı tarih bilgisi verildi.

Öğrencilere bayram harçlığı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimi sene 1.100 TL olarak toplamda 2.200 TL emeklilere bayram ikramiye ödemesi yapılırken gelen yüzde 82 oranında zamla beraber her bayram için 2 bin TL ikramiye olmak üzere toplamda 4 bin TL yatırılmasına karar verildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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