Öğrencilerin bu bayram cebi parayla dolacak! 1.000 TL bayram harçlıkları anında hesaplarda







ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI







EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramına geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda sürpriz haberi olduğunu duyurdu. Öğrenciler başvuruda bulunarak bayram harçlıklarından faydalanabilecek. Peki, kimler bayram harçlığı alabilir? Bayram harçlığı alma şartları nelerdir? İşte detaylar...Seçim öncesi yeni kararlara varılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP cephesinde hareketlilik başladı. 3 farklı konu üzerinden sürpriz gelişmelerin olduğu bilgisi verilirken bunlar arasında üniversite öğrencilerine verilecek bayram harçlıkları yer aldı. Bayram harçlığı adı altında aynı tutarla ikramiyeler hesaplarda yer almaya başladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalarda bayram ikramiye ödemelerinin yatırılacağı tarih bilgisi verildi.Geçtiğimi sene 1.100 TL olarak toplamda 2.200 TL emeklilere bayram ikramiye ödemesi yapılırken gelen yüzde 82 oranında zamla beraber her bayram için 2 bin TL ikramiye olmak üzere toplamda 4 bin TL yatırılmasına karar verildi.