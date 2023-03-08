Öğrencilerin cep harçlığını devlet verecek! Başvuranlara tek şartlar 1250 TL ödeme yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerine ödenen kredi ve burs ödemeleri için tarihlerin belirlendiğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında T.C kimlik no son hanesine göre hesaplara geçeceğini açıkladı. Bu kapsamda, yükseköğrenim öğrencilerine 1250 TL ile 3750 TL arası burs ödemesi yapılacak. Öğrenciler, hesaplarını kontrol ederek ödemelerini alabilecekler. Bakan Kasapoğlu, açıklamasını Twitter hesabından paylaştı.
ÖĞRENCİLERE 1250 TL İLE 3750 TL DEVLET YARDIMI! TCKN SON HANESİNE GÖRE 6 VE 10 MART ARASI HESAPLARA YATACAK
KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ MART AYI TAKVİMİ BELLİ OLDUGSB, bu ay için üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödeme tarihlerini açıkladı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ödemeler 6-10 Mart 2023 tarihleri arasında öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Ödemeler 1250 TL ile 3750 TL arasında değişecek. Öğrencilerin ödemeler için banka hesaplarını kontrol etmeleri önerilir.
T.C KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerine Mart ayında yapılacak kredi ve burs ödemelerinin tarihlerini açıkladı. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenmiş tarihlerde hesaplarına geçecek. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan öğrencilerin 6 Mart, son hanesi 2 olanların 7 Mart, son hanesi 4 olanların 8 Mart, son hanesi 6 olanların 9 Mart ve son hanesi 8 olanların 10 Mart tarihinde ödeme alacaklarını belirtti. Kredi ve burs ödemeleri Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak ve öğrenciler, belirtilen tarihlerde banka hesaplarından ödemelerini alabilecekler.