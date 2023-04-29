Öğrencilerin geçim derdi bitiyor! Başvurular açıldı: Her öğrenciye 1420 TL yardım yapılacak







BAKANLIKTAN ÖĞRENCİLERE DESTEK







Ekonomik zorluklar sebebi ile geçim sıkıntısı çeken ve eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken öğrencilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek. Öğrencilere 1.420 TL verileceği belirtildi. Ayrıntılar ve başvuru detayları yazımızda.Ekonomik zorluklar sebebi ile geçinmekte dahi zorluklar çeken vatandaş, eğitim hayatında da zorluklar çekiyor. Her alanda yapılan zamlar sebebi ile eğitime ayıracak bütçede zorlanan kişilere de devlet desteği sunuluyor. Başvuranlara 1.420 TL ödeme verileceği bakanlık tarafından duyuruldu. Üniversite okuyan öğrenciler için hazırlanan bu program bazı zamanlar aylık olarak sunulurken bazı zamanlar senelik olarak verilecek.Dar gelirli olan, ihtiyaç sahibi kişiler bulundukları yerdeki kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Dayanışma Vakıflarına başvurularını yapabilirler. Başvuru yaptıktan sonra değerlendirilmeye alınan kişiler tespitler sonucunda sosyal yardımı alacaklar. Başvuru yapacak kişilerden istenilen belgeler ise şu şekilde: -Başvuracak kişinin öğrenci kimlik kartı, - Sağlık raporu, -Öğrenci belgesi, -Evde yaşayanların kimlik fotokopisi ve muhtaçlık belgesi, - Aynı zamanda oturulan ev kira ise kira sözleşmesinin fotokopisi gerekli elgeler arasındadır.