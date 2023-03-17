Öğrencilerin harçlık imdadına o banka yetişti! Elini çabuk tutan 400 TL'yi havada kapacak!

Akbank, üniversite öğrencilerine yönelik olarak bir kampanya başlattı ve kampanya kapsamında, Akbank hesabı olmayan 18-25 yaş arası öğrenciler, hesap açmaları karşılığında 400 lira kazanç sağlayabilecekler. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrenciler, tercih edilen bir Akbank şubesinden veya internet üzerinden "Yeni Nesil" hesap açabilirler. Ayrıca, kampanyaya katılmak için hesap açmalarının ardındam Akbank web sitesi veya mobil uygulamasından başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya 2023 Mart ayı boyunca geçerli olacak olup, Axess Öğrenci kartı başvurusu yapanlar faydalanabileceklerdir.
Akbank, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre üniversite öğrencilerine özel bir kampanya başlattı. Kampanya, 1-31 Mart 2023 tarihi boyunca geçerli olacak ve ilk kez Axess Öğrenci kartı başvurusu yapan öğrencilerin faydalanabileceği belirtiliyor. Kampanya kapsamında onaylanan öğrenciler, 15 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacak her 250 lira ve üzerindeki harcama için 100 lira, toplamda ise 400 lira değerinde chip-para kazanacaklar. Kampanyaya 18-30 yaş arasındaki öğrenciler katılabilecek ve aynı gün aynı işletmeden yapılan işlemler geçerli olmayacak. Kazanılan chip-paralar, işlemin ardından harcama yapılan karta yüklenirken, ayrıca Juzdan app'i aracılığıyla nakde çevirebilecek. Akbank, kampanyayı değiştirme hakkını saklıyor.