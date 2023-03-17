Finans
17 Mart 2023 - 10:00

Öğrencilerin harçlık imdadına o banka yetişti! Elini çabuk tutan 400 TL'yi havada kapacak!

Öğrenciler geçim sıkıntısı içinde çırpınırken Akbank'tan yardım eli geldi. 400 TL kazanmak için ne yapmak gerekiyor? Elinizi çabuk tutun, vakit sona ermeden 400 TL'yi kapın!

Finans
17 Mart 2023 - 10:00
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Öğrencilerin harçlık imdadına o banka yetişti! Elini çabuk tutan 400 TL'yi havada kapacak!
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Akbank, üniversite öğrencilerine yönelik olarak bir kampanya başlattı ve kampanya kapsamında, Akbank hesabı olmayan 18-25 yaş arası öğrenciler, hesap açmaları karşılığında 400 lira kazanç sağlayabilecekler. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrenciler, tercih edilen bir Akbank şubesinden veya internet üzerinden "Yeni Nesil" hesap açabilirler. Ayrıca, kampanyaya katılmak için hesap açmalarının ardındam Akbank web sitesi veya mobil uygulamasından başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya 2023 Mart ayı boyunca geçerli olacak olup, Axess Öğrenci kartı başvurusu yapanlar faydalanabileceklerdir.

akbanktan öğrencilere müjde



Akbank, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre üniversite öğrencilerine özel bir kampanya başlattı. Kampanya, 1-31 Mart 2023 tarihi boyunca geçerli olacak ve ilk kez Axess Öğrenci kartı başvurusu yapan öğrencilerin faydalanabileceği belirtiliyor. Kampanya kapsamında onaylanan öğrenciler, 15 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacak her 250 lira ve üzerindeki  harcama için 100 lira, toplamda ise 400 lira değerinde chip-para kazanacaklar. Kampanyaya 18-30 yaş arasındaki öğrenciler katılabilecek ve aynı gün aynı işletmeden yapılan işlemler geçerli olmayacak. Kazanılan chip-paralar, işlemin ardından harcama yapılan karta yüklenirken, ayrıca Juzdan app'i aracılığıyla nakde çevirebilecek. Akbank, kampanyayı değiştirme hakkını saklıyor.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Akbankta kredi kartına başvurmak son derece kolay. Başvurular, Juzdan app'i aracılığıyla ya da mobil bankacılık yoluyla gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak Akbank'ın davet et kazan kampanyası kapsamında yeni üye davet eden Akbank müşterilerine 250 TL chip-para veriliyor.

Daha fazla bilgi edinmek için Akbank'ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya Akbank şubelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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