Öğrencilerin hayalleri suya düştü! Yaz tatili o süreye çekildi: Tüm planlar bozuldu

Öğrencilerin internetten en fazlaca araştırdığı konulardan bir tanesi de yaz tatili süresi konusu ile ilgili oldu. Öğrenciler için acı haber geldi mi? Yaz tatili 5 hafta mı olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALIYORÜlkemizde okullar çoğu kez Haziran ayının ortalarına doğru kapanıyor ve öğrenciler 3 ay tatille Eylül ayı ortalarında okula geri dönüyor. Öğretmenler ise 2 ay süreyle tatil yapıyor. Öğretmenler için yaz tatili Temmuz ayının başında başlayarak Eylül ayının başında tekrar görev başlıyor.
Ancak Avrupa'da birçok ülkede yaz tatili süresinin 5 hafta olduğu da biliniyor. 5 haftalık yaz tatilinin olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da bulunuyor. Öğrenciler 5 haftalık yaz tatili süresini kısa buluyor ve dinlenmek için yeterli görmüyor. Olumlu olarak ise öğrenciler eğitim öğretimden son derece uzaklaşmadan tekrar okula dönmüş oluyor. Birçok Avrupa ülkesinde yaygınlaşan 5 haftalık yaz tatili süresi konusu ile ilgili ülkemizde henüz bir açıklama yapılmasa da iddialar arasında yaz tatilinin kısalması yer almakta.