EĞİTİM
28 Mart 2023 - 22:24

Öğrencilerin hayalleri suya düştü! Yaz tatili o süreye çekildi: Tüm planlar bozuldu

Bahar mevsiminin gelmesiyle beraber öğrenciler okulların ne zaman kapanıp ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Yaz tatili planları hız kazandığı sırada öğrencileri üzen bir gelişme yaşandı. Yaz tatili süresiyle ilgili flaş gelişmeyi öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

EĞİTİM
28 Mart 2023 - 22:24
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Öğrencilerin hayalleri suya düştü! Yaz tatili o süreye çekildi: Tüm planlar bozuldu


Öğrencilerin internetten en fazlaca araştırdığı konulardan bir tanesi de yaz tatili süresi konusu ile ilgili oldu. Öğrenciler için acı haber geldi mi? Yaz tatili 5 hafta mı olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALIYOR

Ülkemizde okullar çoğu kez Haziran ayının ortalarına doğru kapanıyor ve öğrenciler 3 ay tatille Eylül ayı ortalarında okula geri dönüyor. Öğretmenler ise 2 ay süreyle tatil yapıyor. Öğretmenler için yaz tatili Temmuz ayının başında başlayarak Eylül ayının başında tekrar görev başlıyor. 



Yaz Tatili Süresi Kısalacak Mı

Ancak Avrupa'da birçok ülkede yaz tatili süresinin 5 hafta olduğu da biliniyor. 5 haftalık yaz tatilinin olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da bulunuyor. Öğrenciler 5 haftalık yaz tatili süresini kısa buluyor ve dinlenmek için yeterli görmüyor. Olumlu olarak ise öğrenciler eğitim öğretimden son derece uzaklaşmadan tekrar okula dönmüş oluyor. Birçok Avrupa ülkesinde yaygınlaşan 5 haftalık yaz tatili süresi konusu ile ilgili ülkemizde henüz bir açıklama yapılmasa da iddialar arasında yaz tatilinin kısalması yer almakta.  

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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