Öğrencilerin zam isyanına Büyükşehir den cevap geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yokluğunda meclis oturumu Başkan Vekili Mustafa Özuslu 'nun idaresinde gerçekleştirildi. İzmir'de bir grup öğrenci, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına girerek toplu ulaşıma üst üste yapılan zamları protesto etmek istedi. Toplantının yapıldığı salonun girişinde polis ve güvenlik görevlileri tarafından engellenen ve yaka paça kapıdan uzaklaştırılan öğrenciler toplantıya alınmadı. “Ulaşım haktır engellenemez” sloganları atan öğrencilerden 4 temsilcinin Meclis Başkanvekili Mustafa Özuslu ile görüştüğü öğrenildi.

ÖZUSLU: 4 öğrenci ile görüştü.

Gençlerin içerisinden kendi aralarında seçmiş olduğu temsilcilerden 4’ü ile Başkan Vekili Mustafa Özuslu yaptığı açıklamada, "Öğrenci arkadaşlar ulaşıma yapılan öğrenci zamlarını protesto etmek için gelmişler. Ben bu gruptan 4 arkadaş ile görüştüm. Talepleri çok açıktı. Yapılan ulaşım zamlarının geri alınmasını istiyorlar. Taleplerini aldık bizde... Kimse zam olsun istemez. Bizde zam yapmak istemezdik. Biz öğrenci arkadaşlarımız için, bıçak kemiğe dayanıncaya kadar zam yapmamaya çalıştık. Nerede ise 3'de 1 fiyatına öğrenciyi taşıdık. Bugün ESHOT her biniş için 8 TL sübvanse ediyor. Son bir yılda akaryakıta gelen zamlar ortada. Ülke çökmüş, iflas etmiş... Kötü yönetilen ekonomik sistemin sebebi İzmir Büyükşehir Belediyesi değil. Gençler itiraz edebilir, eleştirebilirler. Biz onları dinleriz. Onlar bizlerin geleceği. Burada bir sıkıntı yok. Bu itirazlarını sonuna kadar savunuyoruz. Talep haklı değil bize göre ancak bunu dile getirme haklarını tabii ki savunuyoruz" dedi.

Sorumlusu biz İBB ve CHP değil

Meclis salonu önüne gelerek yapılan protesto ve 'meclise alınmadık' iddiaları hakkında da konuşan Özuslu,"Bir taleple meclise geldiler ve meclis halka açık. Ancak meclisin de bir işleyişi söz konusu ve mecliste bir pankart açıp slogan atamazsınız. Tabii ki demokratik olarak taleplerini dile getirecekler dediğimiz gibi bunda sorun yok. Bu ekmek, hava kadar hak olan şeyler. Bunlara ancak AKP'nin itirazı olur. Onlar toplantı ve gösteri yapılmasını, şarkı söylenmesini bile engelliyorlar. Burada arkadaşların anlamak istemediği şey şu; Bu ülkedeki ekonomik çöküşün sebebi İBB veya CHP değil" diye açıklamada bulundu.