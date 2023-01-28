Öğrencilerin masrafları devletten! 1000 TL el harçlığı verilecek: Bu yaş grubundaki öğrencilere müjde













Öğrenciye Ödeme Yapılacak!

Eğitim Ödemesi Nasıl Alınır?

Ocak ayında öğrencilere 1000 TL ödeme yapılmıştır. Eğer belirli şartları karşılıyorsanız, öğrenci destek parası başvurularını yaparak ödeme alabilirsiniz. Öğrenci destek parası başvuruları başladı. Hangi belediyeler öğrencilere her ay burs parası verdiği hakkında bilgi için belediyelerin resmi internet sitelerine veya ilgili belediyelerle iletişim kurabilirsiniz. Ocak ayı itibarıyla öğrencilere sağlanacak 1000 TL'lik ödeme hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Bu destek parası sayesinde eğitim ve öğretim hayatınızda oluşabilecek eksiklerinizi giderebilirsiniz. Ödemelere dair detaylar, başvuru şartları ve diğer bilgiler haberimizde yer almaktadır. Öğrenci destek parası için başvurmak isteyenlerin mutlaka şartları kontrol etmeleri ve gereken belgeleri hazırlamaları önerilir. Bu konuda dikkatli olmanız önemlidir.İnegöl Belediyesi aylık 1000 TL hibe ile öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına katkı sağlıyor. Bu ay 1020 öğrenciye ikinci taksit ödemesi yapıldı. Hesaba havale edilen ödemeye ek olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından şu açıklama yapıldı: Ummuteri Sosyal Yardımlaşma Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, farklı şehirlerde öğrenim gören 1.020 üniversite öğrencisine 1.000'er TL olmak üzere toplam 1.020.000 TL'lik ikinci taksit bugün hesaplarına yatırıldı. 1020 öğrenciye toplam 2 milyon 40 bin TL eğitim yardımı yapıldı. "Eğitim yardımı başvuruları yerel yönetime yapılabilir. Belirli gereksinimleri karşılıyorsanız, yerel yönetimden yardım alabilirsiniz. Bu ödemeler bazen burs ödemeleri, bazen de öğrenci yardımı adı verilir.