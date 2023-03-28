Öğrencilerin merakla beklediği tarih belli oldu! Yaz tatili için Bakan Özer o tarihi açıkladı... Öğrenciler bayram edecek







EĞİTİM 16 HAZİRAN'DA SONA ERİYOR!







UZATMA OLMAYACAK

Bakan Özer, eğitimin 1 Mart'ta Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da, 13 Mart'ta Osmaniye, Adana ve Gaziantep'te başladığını duyurdu. Bakan Özer, depremi derinden hisseden Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'a ilişkin de açıklamalara yer verdi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 16 Haziran 2023'te son bulacağını ve herhangi bir uzatmanın olmayacağına vurgu yaptı. Bakan Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'a ilişkin şu ifadelere yer verdi: “Buradaki illerimizde de artık yekpare, diğer illerdeki gibi yekpare bir yaklaşımla değil de okul temelli, ilçe temelli bir şekilde eğitim öğretimi başlatmak için tüm bakanlarımızla, komutanlarımızla, milletvekillerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, il, ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle kapsamlı bir çalışma yaptık ve bugün Malatya’da 8 ilçemizde, Adıyaman’da 5 ilçemizde, Kahramanmaraş’ta 2 ilçemizde ve Hatay’da 7 ilçemizde eğitim öğretimi başlattık”Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerden, çocuklardan ve sosyal hayatın normalleşmesine ilişkin açıklamalar aldığını söyledi. Dört ilde yaklaşık 201 bin öğrencinin eğitim gördüğünü de kaydetti. bakan Özer; “6 Şubat tarihinden itibaren şu ana kadar 18,5 milyon öğrencimizi eğitim öğretimle buluşturduk. Geriye kalan öğrencilerimiz de artık bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak açıklama yapmak yerine valilerimize bu yetkiyi verdik, illetindeki şartları olgunlaşmış olan ilçelerde, artık eğitim öğretimi devreye alacaklar” şeklinde konuştu. Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının 16 Haziran'da sona erdiğini belirterek, herhangi bir uzatma olmayacağını da belirtti. Bakan Özer, bu gecikmelere rağmen eğitimlerin 16 Haziran'da sona ereceğini belirterek, yaz sonunda açıklanacak olan zararların tazmini ile ilgili eğitim programlarıyla öğrencilerin desteklenmesine devam edileceğini belirtti.