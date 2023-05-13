EĞİTİM
13 Mayıs 2023 - 22:10

Öğrencilerin yüzü gülüyor: Final sınavları ile ilgili yeni kararlar belli oldu!

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle üniversitelerin bahar döneminde uzaktan devam etmesine karar verilmişti. Bu sebeple vize sınavları online olarak yapıldı. Ancak açık öğretim öğrencileri için final kararları da belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
13 Mayıs 2023 - 22:10
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Öğrencilerin yüzü gülüyor: Final sınavları ile ilgili yeni kararlar belli oldu!


Açık öğretim fakültesi öğrencileri bu dönem de vize sınavlarını online olarak tamamladı. Final sınavları ile ilgili de yüzlerini güldürecek kararlar açıklandı! Peki final sınavları nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM FİNAL SINAVLARI

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarını tamamladı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra final sınavları ile ilgili yeni kararlar da açıklandı. Final sınavları da bu dönem online olarak tamamlanacak. 



Açık Öğretim Final Sınavları Online Yapılacak

Öğrenciler sınavlara 3-4 Haziran ve 10-11 Mayıs tarihleri arasında online olarak girebilecek. Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan sınavlara internet üzerinden giriş yapılacak ve öğrenci sınavlarını 2 gün boyunca tamamlayabilecek. Finallerin online yapılması öğrencileri sevindirdi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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