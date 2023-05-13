Öğrencilerin yüzü gülüyor: Final sınavları ile ilgili yeni kararlar belli oldu!







AÇIK ÖĞRETİM FİNAL SINAVLARI







Açık öğretim fakültesi öğrencileri bu dönem de vize sınavlarını online olarak tamamladı. Final sınavları ile ilgili de yüzlerini güldürecek kararlar açıklandı! Peki final sınavları nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri vize sınavlarını tamamladı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra final sınavları ile ilgili yeni kararlar da açıklandı. Final sınavları da bu dönem online olarak tamamlanacak.Öğrenciler sınavlara 3-4 Haziran ve 10-11 Mayıs tarihleri arasında online olarak girebilecek. Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan sınavlara internet üzerinden giriş yapılacak ve öğrenci sınavlarını 2 gün boyunca tamamlayabilecek. Finallerin online yapılması öğrencileri sevindirdi.