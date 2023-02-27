Öğrencisi olan ailelere devletten destek! İlkokuldan ortaokul lise fark etmiyor! Başvuran aileye 1611 TL destek verilecek... Acele eden parasını her ay alacak







Uygunluk için Gerekenler











Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, maddi sıkıntı yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik destek ödemesini açıkladı. Hak sahibi öğrenciler, mali yüklerini hafifletmek için toplam 1611 TL destek ödemesi alabilecek. Ödeme doğrudan öğrenciye yapılacak ve geri ödeme gerektirmeyecek.Destek ödemesini alabilmek için öğrencilerin başvuru sürecinde verilen başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Form, bilgilerin doğruluğundan emin olmak için doğru ve açıklayıcı bir şekilde doldurulmalı. Tüm başvurular doğrulanacağı ve detaylı olarak inceleneceği için başvuru sürecinde yanlış beyanda bulunulmamalı.Destek ödemesine başvurmak için ilgili öğrencilerin öncelikle e-devlet portalına bilgileri ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra öğrencilerin arama çubuğuna sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvuru bölümünü girmeleri lazım. Bu alana tıkladıktan sonra doğru ve eksiksiz doldurulması gereken bir form çıkacak. Verilen bilgiler ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için gerekli kurumlar tarafından teyit edilecek ve ödemeler buna göre yapılacak. Başvurunun onaylanması halinde öğrenciler ödemelerini PTT şubelerinden veya doğrudan PTT hesaplarından alabilir.