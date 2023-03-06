Öğrencisi olan veliler hemen baksın! Öğrencilere devlet bursu geliyor! 861 TL yardım almak için bu kriterler şart koşuldu!

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonucunda annesi, babası veya vasisi vefat eden öğrencilere yönelik olarak parasız yatılılık bursu verileceği açıklanmıştır. Bu burs, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencileri kapsamaktadır ve burs almak için yerleşip yerleştirilme şartı aranmamaktadır. Bu bursun amacı, deprem nedeniyle yaşanan kayıpların etkilerini hafifletmek ve eğitim hayatlarının devamını sağlamak için destek olmaktır. Bu programla ilgili detaylı bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla birlikte öğrencilere ve ailelere aktarılacaktır.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine yönelik verilecek olan burs ve eğitim desteği ile ilgilidir. Buna göre, örgün eğitime devam eden öğrencilerin velileri veya vasisi deprem sonrası hayatını kaybetmişse, öğrencilere burs verilecek. Ayrıca, örgün eğitime devam eden öğrencilerin velileri veya vasisi deprem sonrası hayatını kaybetmemiş olsa bile, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilecek. Bu desteğin, 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alan öğrencilere verilmeyeceği belirtilmiştir. Millî Eğitim Bakanı, deprem sonrası hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri için bu desteğin sağlanması ve öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmiştir.