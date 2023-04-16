Öğrenciye şeker gibi bayram hediyesi! Tatil süresi uzadı... 3 tatil birden birleştirildi







MEB ÜÇ TATİLİ BİRLEŞTİRDİ







Eğitim öğretim serüveni hız kesmeden devam ederken öğrencilerin yüzünü güldürecek tatiller başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre üç tatil birleştirildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Öğrencilerin son ara tatilleri 17 Nisan tarihinde başladı. 14 Nisan Cuma günü son ders zili çaldı ve öğrencilerin bir haftalık ara tatilleri başladı. 17 Nisan günü başlayan ara tatili 21 Nisan günü başlayan Ramazan Bayramı ile birleştirilmiş oldu.Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan günü, ilk günü 21 Nisan, ikinci günü 22 Nisan ve son günü 23 Nisan günü olacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre 24 Nisan Pazartesi günü okullar tekrar eğitim vermeye başlayacak. Bu sene okullar 12 Eylül günü başlamıştı ve 16 Haziran Cuma günü son dersler işlenip 3 aylık yaz tatili serüveni başlayacak.