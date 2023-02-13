Öğrenim şartını taşıyanlar Bakanlık'ta işe alınacak! Başvuru tarihi uzatıldı: Şartlar esnetildi













O İLLER HANGİLERİ?

BAŞVURU ŞARTLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bünyesinde çalıştırılmak için personeller alınacaktır. Ancak bu konuda yapılan değişiklikler sayesinde, lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabilmesi mümkün olacak. Son başvuru tarihi de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uzatılmıştır. İlgili kişiler için Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları da güncellenmiştir. Bakanlık, personel alımı şartlarını yeniledi. Değişen kriterlere göre, en az lise mezunu olan 171 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru için son tarih daha önce 6 Şubat 2023 olarak açıklanmıştı, ancak deprem sonrasındaki durumlar göz önünde bulundurularak bu tarih güncellendi. Bu değişiklik, oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla yapılmıştır.Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaşanan yetersizliği tamamlamak için bir personel alımı yapacak. İşe alım için mezun olunan okul düzeyi fark etmeksizin sözleşmeli 171 personel aranacak. İşte alım için açıklanan detaylar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 35 farklı il içerisinde personel alımı yapacak. Bu 35 ilde çalıştırmak için sözleşmeli personel alımları yapılacaktır.İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Afyonkarahisar, Bingöl, Bolu, Burdur, Denizli, Gümüşhane, Eskişehir, Kars, Hatay, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Şırnak, Sivas, Ağrı, Van, Antalya, Edirne, Çanakkale, Bursa, Uşak, Erzurum, Mersin, Kastamonu, Tokat, Adana, Zonguldak, ve Yozgat şehirleri arasında yapılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 171 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar, lise, ön lisans ve lisans mezunlarından oluşacak. Ayrıca, bakanlık içindeki boşlukları doldurmak amacıyla bu alımlar yapılacaktır.Detaylar ise şu şekildedir: Lise mezunlarından 43 koruma ve güvenlik görevlisi (2 kadın ve 41 erkek), 5 şoför ve 83 temizlik personeli (16 kadın ve 67 erkek) için alım yapılacak. Ön lisans mezunlarından ise 19 büro personeli ve 11 koruma ve güvenlik görevlisi (8 erkek ve 3 kadın) alınacak. Lisans mezunlarından da 10 büro personeli için alım yapılacak.