Öğrenim şartını taşıyanlar Bakanlık'ta işe alınacak! Başvuru tarihi uzatıldı: Şartlar esnetildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bünyesinde çalıştırılmak için personeller alınacaktır. Ancak bu konuda yapılan değişiklikler sayesinde, lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabilmesi mümkün olacak. Son başvuru tarihi de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uzatılmıştır. İlgili kişiler için Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları da güncellenmiştir. Bakanlık, personel alımı şartlarını yeniledi. Değişen kriterlere göre, en az lise mezunu olan 171 sözleşmeli personel alınacak. Başvuru için son tarih daha önce 6 Şubat 2023 olarak açıklanmıştı, ancak deprem sonrasındaki durumlar göz önünde bulundurularak bu tarih güncellendi. Bu değişiklik, oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla yapılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaşanan yetersizliği tamamlamak için bir personel alımı yapacak. İşe alım için mezun olunan okul düzeyi fark etmeksizin sözleşmeli 171 personel aranacak. İşte alım için açıklanan detaylar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 35 farklı il içerisinde personel alımı yapacak. Bu 35 ilde çalıştırmak için sözleşmeli personel alımları yapılacaktır.