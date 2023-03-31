EĞİTİM
31 Mart 2023 - 10:47

Öğretmen adayları dikkat! Merakla beklenen MEB EKPSS 3500 engelli öğretmen atama takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen adaylarının yüzünü güldürecek haberler paylaşıldı. Peki 3500 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
31 Mart 2023 - 10:47
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Öğretmen adayları dikkat! Merakla beklenen MEB EKPSS 3500 engelli öğretmen atama takvimini açıkladı


EKPSS puanı olan ve atamayı bekleyen öğretmen adayları ile ilgili müjdeli haberler gelmeye başladı. Peki engelli öğretmen atamaları ne zaman olacak? Kaç puanla atama yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamalara göre EKPSS puanı 50 ve üstü olan öğretmen adayları için atamalar 3 Nisan tarihinden itibaren başlayacak. Atama başvuruları 3 Nisan tarihinde başlayarak 7 Nisan tarihinde sona erecek. Mahmut Özer, atama tercihlerinin 12 Nisan ve 15 Nisan tarihleri arasında yapılacağını da belirtti. 



Engelli Öğretmen atamaları Başlıyor

Atama ile ilgili merak edilen tüm detaylar personel.meb.gov.tr adresinden öğretmen adaylarıyla paylaşılacak. Atama sonuçları 25 Nisan tarihinde belirlenecek. Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 8 Mayıs tarihinde ise 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak ve atama hakkı kazanan bütün öğretmenler 1 Eylül tarihinden itibaren göreve başlayacak. Mahmut Özer konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; '2020 senesinde ya da 2022 senesinde yapılan EKPSS puanı 50 ve üstü olan adayların başvuruları kabul edilecek. Her iki sene için de puanı olan adaylar yüksek olan puanlarını kullanabilecek.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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