Öğretmen ataması bekleyenin gözü burada! Öğretmen atama takvimi ve kontenjanlar netleşiyor! 100 bin öğretmen ataması için devlet harekete geçiyor!







2023 ÖĞRETMEN ATAMASI







YENİ YILDA 100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI VAR MI?

2023 yılıyla beraber kafalarda soru işareti olan öğretmen atamaları için gözler MEB çevrildi. MEB Mahmut Özer, 2023 yılında öğretmen atamalarının yapılacağını duyururken önemli konuların altını çizdi. 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...Yüzlerce öğretmen adayının bekleyişi devam ederken Milli Eğitim Bakanı Özer önemli açıklamalarda bulundu. 2023 yılında öğretmen atamaları hakkında konuşan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane atama yapılacağını aynı zamanda bu konuda planlamaların ve çalışmaların olduğunun altını çizdi.2023 yılında yapılacak öğretmen ataması için henüz net bir açıklama bulunmuyorken takvim ise açıklanmadı. Konu hakkında güncel bilgiler oluştuğunda değerli okurlarımız için haberimizde yer verilecektir.