2023 yılıyla beraber kafalarda soru işareti olan öğretmen atamaları için gözler MEB çevrildi. MEB Mahmut Özer, 2023 yılında öğretmen atamalarının yapılacağını duyururken önemli konuların altını çizdi. 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
24 Ocak 2023 - 10:00
Öğretmen ataması bekleyenin gözü burada! Öğretmen atama takvimi ve kontenjanlar netleşiyor! 100 bin öğretmen ataması için devlet harekete geçiyor!
Yeni yılla beraber öğretmen atamalarına dikkatler çevrilirken takvimi ve kontenjan sayıları araştırılmaya başlandı. MEB tarafından atama bekleyen öğretmenler 100 bin atama yapılmasını beklerken sonucun ne olacağı merak uyandırdı. 2023 öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2023 öğretmen ataması kontenjanı ve takvimi haberimizde yer almaktadır.
KAMU PERSONELİ
24 Ocak 2023 - 10:00