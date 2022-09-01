Öğretmen Çiftin DÜğün Sevinci Acıya Dönüştü













Malatya'da düğün hazırlığı yapan öğretmen çiftçin en iyi günleri acıya dönüştü. Düğünlerine bir gün kala genç çifttin kınasına katılan davetlileri taşıyan minibüsün kamyonetle çarpıştığı feci kazada aralarında damadın annesinin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.Düğün hazırlığı yapan öğretmenler Rabia Görünç ile Fahri Kızılaslan'ın, Bursa'da dün akşam saatlerinde yapılan kına programının ardından Malatya'ya dönmek için yola çıkan aile yakınlarını taşıyan Ayhan Sevin (51) yönetimindeki minibüs, Sivas-Malatya karayolu Yeşildere mevkiinde Muhlis Ösme (52) idaresindeki 34 EBE 72 plakasına sahip nakliye kamyonu çarpıştı. Kazada damadın annesi Şenay Kızılaslan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.Genç çift yarın Hekimhan ilçe merkezinde düzenlenmesi planlanan düğün öncesi kabusu yaşarken, kazada hayatlarını kaybeden Şenay Kızılaslan, Adile İzci ve Fadime Sarıbaş'ın cenazeleri Hekimhan'da defnedildi.Kazada ölen Meliha Kızılaslan, Süleyman Kızılaslan ile minibüs şoförü Ayhan Sevin ve oğlu Seyit Battalgazi Sevin'in cenazelerinin ise yarın defnedileceği öğrenildi.