Öğretmen lisans iptali nereden, nasıl öğrenilir? Öğretmen lisans sorgulama yöntemleri







ÖĞRETMENLER LİSANS İPTAL NASIL ÖĞRENİLİR?





MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ







15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında kamu personeli olarak çalışan birçok kişinin görevine son verildi. Görevine son verilen kişiler arasında öğretmenlerde yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı binlerce personel açığa alınırken öğretmenlerin lisansıda iptal edildi. Öğretmenler lisans iptalinin nasıl öğrenileceğini yine merak ediyor. Hangi öğretmenlerin lisansının iptal edildi?Kimler açığa alındı? sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…MEBBİS sistemi üzerine giriş yapan öğretmenlerde herhangi bir sorun yaşanmıyorsa açığa alınmadınız demektir. Bu kapsamda açığa alınıp alınmadığını anlamak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine arayarak konu hakkında bilgi almaktır. Açığa alınan öğretmenlerin Aktif Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen sendika mensupları olduğu bilgisi de paylaşıldı. Yani açığa alınan öğretmenlerin birçoğu sendika kapsamında yer alan öğretmenlerdir.Anadolu Eğitim Sen Başkanının yaptığı açıklama doğrultusunda AES’ten açığa alınan alınan öğretmen olmadığı belirtildi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimi kapsamında FETÖ-PYD terör örgütününün bu girişiminin ortak dayanışma ile bertaraf edildiği söylendi.Bu olay kapsamında terör örgütü ile bağlantısı bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla etkin bir biçimde mücadele edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiği vurgulandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklama ile darbe girişimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile açığa alınan personellerin lisanslarının iptal edildiği ve bakanlığın bu yönde çalışmalarına hızla devam ettiği bilgisi paylaşıldı.