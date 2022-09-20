Öğretmen şiddetine maruz kaldı, çok sevdiği okuluna gitmek istemiyor













İddiaya göre, Hasan Hüseyin Özkulluk, geçtiğimiz Cuma günü Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ö.İ. tarafından sınıfta şiddete karşı karşıya geldi. Öğretmen uyguladığı şiddet sonrası çocuğun ağlamasına da kızınca, Özkulluk evine giderek ailesine yaşadıklarını anlattı. Polis ekiplerinin geldiği okulda, psikolog eşliğinde ifadesi dahil edilen öğrenci, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine giderek rapor aldı. Sınıfta yoklama aldıktan sonra olayın yaşandığını aktaran Hasan Hüseyin Özkulluk, "Arkadaşım öğretmenimiz yoklama alırken bana bir şey sordu. Bunu gören öğretmenim yanıma gelerek yakamdan tuttu ve göğüs kafesime yumruk attı" dedi.Yumruklandıktan sonra ağlayarak sırasına oturduğunu söyleyen öğrenci Özkulluk, öğretmeni Ö.İ.'nin kendisine "Ne ağlıyorsun kemiğini mi kırdım" dediğini ileri sürerek, "Öğretmenim benimle de dalga geçti. En küçük örneklerde dahi beni göstererek sınıfa güldürdü. Göz teması kuramadım. Okulumu seviyorum ancak öğretmen beni korkuttu. Okula gitmek istemiyorum" şeklinde konuştu.Oğlunun eve heyecanlı ve kızarmış şekilde arkadaşlarıyla geldiğini anlatan anne Döne Özkulluk da, okul idaresi tarafından terslendiğini ortaya koydu. Anne Özkulluk, "Oğlumu eve arkadaşları getirdi. Olayı anlatır anlatmaz okula gittim. Yöneticilere yaşanan olayı anlatmama rağmen onlar bana 'okulun ilk haftası olayı büyütmememiz' gerektiğini söyledi. Bende şikayetçi olacağımı bildirdim" şeklinde konuştu.Yaşanılan durum üzerine adli süreç başlattıklarını vurgusunu yapan Hasan Hüseyin Özkulluk'un babası Emran Özkulluk ise, "Okul ve öğretmenlerimizle bir problemimiz yok. Çocuğum uyumlu bir öğrenci. Adli merciler ve Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli şikayetlerde bulundum. Gereğinin yapılmasını istiyorum ve öğretmenin çocuğumla karşılıklı gelmesini de istemiyorum" ifadelerini kullandı.Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, müfettiş hazırlanan raporda idari ve adli soruşturmanın yürütüleceğini belirtildi.