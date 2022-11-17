Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler günü kadın ve erkek öğretmen için hediye fikirleri

Heyecan içerisinde beklenilen 24 Kasım günü için araştırmalara hız verildi. Öğretmenler Günü için hediyelik olarak değerlendirilen hediye seçenekleri kadın ve erkek öğretmene göre değişiklik gösterebilmektedir. İşte detaylar…
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ
Öğretmenine çok faydalı hediyeler vermek isteyenler için pek çok farklı seçenek bulunuyor. 24 Kasım öğretmenler günü için yapılan hediyeler isim yazılarak kişiye özel hale getirilebilir. Bunu göz önünde bulundurarak Öğretmenler Günü hediye fikirleri için en popüler seçeneklerden bazıları şunlardır:
1. İsim Yazılı Saat 2. İsim Yazılı Kutulu Kalem Seti 3. Kişiye Özel İsim yazılı Çelik Termos 4. Kişiye Özel Fotoğraf Baskılı 3 Boyutlu Led Lamba 5. Öğretmenler Günü Temalı Tasarımlı Tişört 6. kredi
Kartlık veya Cüzdan 7. İsim Yazılı Hatıra- Not Defteri 8. İsim Yazılı Bardak veya Kupa
KADIN ÖĞRETMENLER İÇİN HEDİYE SEÇENEKLERİ
Öğretmenler için özel tasarım takılar, kolye, küpe ve yüzük tercih edilebilir. Ayrıca çanta, parfüm, defter ve cüzdan gibi kadınlara özel hediyeler de seçebilirsiniz.
ERKEK ÖĞRETMENLERE ÖZEL HEDİYE SEÇİMLERİ
Genellikle erkeklerin kullandığı cüzdan, kravat, kupa, kalem, kredi kartı, termos, defter gibi kişisel eşyalar erkek öğretmenler tarafından tercih edilebilir.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇİÇEK SEÇENEKLERİ
Öğretmenler Günü için çiçek almak hem çocuğu hem de öğretmeni mutlu eden bir eylemdir. Öğretmenine çiçek veren çocuk bu mutluluğu yaşar ve hayatı boyunca hatırası olarak taşır. Öğretmenler Günü'nde hediye olarak pek çok farklı çiçek alınabilir:
ORKİDE
Orkide, saksı çiçeği kadar şık ve uzun ömürlü olduğu için güzel bir hediyedir.
SUKULENT
Öğretmenler Günü güzel bir hediye. İnsan dostu ve bakımı kolay olan sukulentler, öğretmeninizi mutlu edebilir.
GÜL
Genellikle birine sevginizi ifade etmenin en iyi yolu olan, öğretmeninizin en sevdiği renklerde güller almak bir zevktir.
KIRMIZI ANTORYUM
Öğretmeninizin sizi uzun süre hatırlamasını istiyorsanız ona kırmızı antoryum verebilirsiniz. Bol çiçeklere ve tropik havaya özel ilgi göstererek öğretmeninize ne kadar değer verdiğinizi gösterebilirsiniz.
BARIŞ ÇİÇEĞİ
Öğretmeninizin masasından uzun uzun bakabileceğiniz bir çiçek almak istiyorsanız huzur çiçeği tam da aradığınız çiçek olabilir. Bu harika çiçeğin uzun yaprakları ve saflığı simgeleyen beyaz çiçekleri vardır.
LİLYUM
Lilum inancı sembolize ederken, beyaz zambak saflığı ve masumiyeti sembolize eder. Bu, sizi annesi veya babası gibi önemseyen öğretmeniniz için harika bir hediyedir.