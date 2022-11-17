YAŞAM
17 Kasım 2022 - 18:19

Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler günü kadın ve erkek öğretmen için hediye fikirleri

24 Kasım öğretmenler gününe az bir zaman kaldı. Öğrenciler ve veliler, kadın ve erkek öğretmenler için öğretmenler günü hediyesi arıyor. Eğitimciler bu özel günde en özel hediyeyi almaya hazırlanıyor. Günün önemine ve anlamına göre hediye seçeneklerini sizler için hazırladık. 24 Kasım öğretmenler gününde ne hediye alınır? Öğretmenler günü kadın ve erkek hediye seçenekleri neler? Soruları ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
17 Kasım 2022 - 18:19
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Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler günü kadın ve erkek öğretmen için hediye fikirleri


Heyecan içerisinde beklenilen 24 Kasım günü için araştırmalara hız verildi. Öğretmenler Günü için hediyelik olarak değerlendirilen hediye seçenekleri kadın ve erkek öğretmene göre değişiklik gösterebilmektedir. İşte detaylar…

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

Öğretmenine çok faydalı hediyeler vermek isteyenler için pek çok farklı seçenek bulunuyor. 24 Kasım öğretmenler günü için yapılan hediyeler isim yazılarak kişiye özel hale getirilebilir. Bunu göz önünde bulundurarak Öğretmenler Günü hediye fikirleri için en popüler seçeneklerden bazıları şunlardır:



1. İsim Yazılı Saat

2. İsim Yazılı Kutulu Kalem Seti

3. Kişiye Özel İsim yazılı Çelik Termos

4. Kişiye Özel Fotoğraf Baskılı 3 Boyutlu Led Lamba

5. Öğretmenler Günü Temalı Tasarımlı Tişört

6. kredi Kartlık veya Cüzdan

7. İsim Yazılı Hatıra- Not Defteri

8. İsim Yazılı Bardak veya Kupa

KADIN ÖĞRETMENLER İÇİN HEDİYE SEÇENEKLERİ

Öğretmenler için özel tasarım takılar, kolye, küpe ve yüzük tercih edilebilir. Ayrıca çanta, parfüm, defter ve cüzdan gibi kadınlara özel hediyeler de seçebilirsiniz.

ERKEK ÖĞRETMENLERE ÖZEL HEDİYE SEÇİMLERİ

Genellikle erkeklerin kullandığı cüzdan, kravat, kupa, kalem, kredi kartı, termos, defter gibi kişisel eşyalar erkek öğretmenler tarafından tercih edilebilir.

öğretmenler günü

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇİÇEK SEÇENEKLERİ

Öğretmenler Günü için çiçek almak hem çocuğu hem de öğretmeni mutlu eden bir eylemdir. Öğretmenine çiçek veren çocuk bu mutluluğu yaşar ve hayatı boyunca hatırası olarak taşır. Öğretmenler Günü'nde hediye olarak pek çok farklı çiçek alınabilir:

ORKİDE

Orkide, saksı çiçeği kadar şık ve uzun ömürlü olduğu için güzel bir hediyedir.

SUKULENT

Öğretmenler Günü güzel bir hediye. İnsan dostu ve bakımı kolay olan sukulentler, öğretmeninizi mutlu edebilir.

GÜL

Genellikle birine sevginizi ifade etmenin en iyi yolu olan, öğretmeninizin en sevdiği renklerde güller almak bir zevktir.

KIRMIZI ANTORYUM

Öğretmeninizin sizi uzun süre hatırlamasını istiyorsanız ona kırmızı antoryum verebilirsiniz. Bol çiçeklere ve tropik havaya özel ilgi göstererek öğretmeninize ne kadar değer verdiğinizi gösterebilirsiniz.

BARIŞ ÇİÇEĞİ

Öğretmeninizin masasından uzun uzun bakabileceğiniz bir çiçek almak istiyorsanız huzur çiçeği tam da aradığınız çiçek olabilir. Bu harika çiçeğin uzun yaprakları ve saflığı simgeleyen beyaz çiçekleri vardır.

LİLYUM

Lilum inancı sembolize ederken, beyaz zambak saflığı ve masumiyeti sembolize eder. Bu, sizi annesi veya babası gibi önemseyen öğretmeniniz için harika bir hediyedir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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