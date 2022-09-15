Öğretmenevi konaklamalarına yüzde 50 indirim müjdesi!







Öğretmenevi konaklamalarına yüzde 50 indirim!











Öğretmenlerin bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep ettikleri öğretmenevi konaklamaları hakkında yeni bir değişikliğe gidiliyor. Telebi olumlu yönde değerlendiren Bakanlık, düzenlemenin yeni eğitim-öğretim sürecinde geçerli olması için çalışmaları hızlandırıyor.Öğretmenler, öğretmenevlerinde konaklamaları sürecinde diğer kamu personellerinden daha fazla bir indirimle faydalanmak istediklerini Milli Eğitim Bakanlığı'na iletmişlerdi. Bu konuda gelen talepleri değerlendiren bakanlık, öğretmenevlerinde konaklama ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm öğretmenlerin kendilerine gönderdikleri talepleri değerlendirerek çalışma koşullarını daha da fazla iyileştirmek adına sürekli adım atmaya devam ettiklerini söyledi. Bakan Özer, açıklamasının devamında öğretmenlerin bugünden itibaren öğretmenevlerinde yüzde 50 indirim koşuluyla konaklayacaklarını da müjdeledi.