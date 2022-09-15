EĞİTİM
15 Eylül 2022 - 11:18

Öğretmenevi konaklamalarına yüzde 50 indirim müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler için hazırlanan öğretmenevlerinde yüzde 50 daha indirimli olarak konaklamaları için yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

EĞİTİM
15 Eylül 2022 - 11:18
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Öğretmenevi konaklamalarına yüzde 50 indirim müjdesi!


Öğretmenlerin bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talep ettikleri öğretmenevi konaklamaları hakkında yeni bir değişikliğe gidiliyor. Telebi olumlu yönde değerlendiren Bakanlık, düzenlemenin yeni eğitim-öğretim sürecinde geçerli olması için çalışmaları hızlandırıyor.

Öğretmenevi konaklamalarına yüzde 50 indirim!

Öğretmenevi konaklamalarına yüzde 50 indirim

Öğretmenler, öğretmenevlerinde konaklamaları sürecinde diğer kamu personellerinden daha fazla bir indirimle faydalanmak istediklerini Milli Eğitim Bakanlığı'na iletmişlerdi. Bu konuda gelen talepleri değerlendiren bakanlık, öğretmenevlerinde konaklama ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm öğretmenlerin kendilerine gönderdikleri talepleri değerlendirerek çalışma koşullarını daha da fazla iyileştirmek adına sürekli adım atmaya devam ettiklerini söyledi. Bakan Özer, açıklamasının devamında öğretmenlerin bugünden itibaren öğretmenevlerinde yüzde 50 indirim koşuluyla konaklayacaklarını da müjdeledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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