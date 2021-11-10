GÜNDEM
10 Kasım 2021 - 19:26
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 19:33

Öğretmenler Dikkat! Sınav Görevi Ücretlerine Zam Yapıldı

Anadolu Üniversitesi yapmış olduğu açıklamada, açık öğretim fakültesi sınav görev ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

GÜNDEM
10 Kasım 2021 - 19:26
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 19:33
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Öğretmenler Dikkat! Sınav Görevi Ücretlerine Zam Yapıldı
Anadolu Üniversitesi bugün yapılan sınavlarda görev alan yetkileleri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. 


Anadolu Üniversitesi yapmış olduğu açıklamada, açık öğretim fakültesi sınavlarında görev alan öğretmen ve öğretim görevlilerinin sınav görev ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Uzun süredir gündem olan ve yapılan sınavlarda görevli bulmakta zorluk çekilmesi sonucu görev ücretleri yaklaşık olarak yüzde 80 oranında zamlandı.


Öte yandan 27-28 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi Ara Sınavı görev talepleri açıldı ve 
 Sınavda görev almak isteyenler, 12 Kasım 2021 Saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler.

Güz Dönemi Ara Sınavı dahil olmak üzere görevli ücretlerinde artış yapılmıştır. Yaklaşık olarak görev ücretleri;

Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

Salon Başkanı: 200 TL

Gözetmen: 170 TL
 
# öğretmen# AÖF Final Sınavı# açık lise sınav görevleri
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