Öğretmenler Dikkat! Sınav Görevi Ücretlerine Zam Yapıldı

Anadolu Üniversitesi bugün yapılan sınavlarda görev alan yetkileleri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.Anadolu Üniversitesi yapmış olduğu açıklamada, açık öğretim fakültesi sınavlarında görev alan öğretmen ve öğretim görevlilerinin sınav görev ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Uzun süredir gündem olan ve yapılan sınavlarda görevli bulmakta zorluk çekilmesi sonucu görev ücretleri yaklaşık olarak yüzde 80 oranında zamlandı.Öte yandan 27-28 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi Ara Sınavı görev talepleri açıldı veSınavda görev almak isteyenler, 12 Kasım 2021 Saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler.Bina Sınav Sorumlusu: 280 TLBina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TLSalon Başkanı: 200 TLGözetmen: 170 TL