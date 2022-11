Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü hangi tarihte kutlanır? En anlamlı öğretmenler günü mesajları

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?





EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI











DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde Türkiye'de kutlanırken dünya üzerinde ulusal olarak kutlanan öğretmenler günü de yer almaktadır. Dünyada 5 Ekim tarihi Öğretmenler Günü olarak bilinmektedir. Öğretmenler Günü hakkında araştırmalar devam ederken öğrencilerde en anlamlı Öğretmenler Günü mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel öğretmenler günü mesajları…Dünya üzerinde kutlanan Öğretmenler Günü 5 ekim tarihinde kutlanmaktadır. 1994 yılından beri 5 Ekim tarihi Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul edilmektedir. 1966’da "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sonlanması ile birlikte UNESCO "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul etti. Bu tarih her yıl Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Hayatıma yön veren, kimliğimi bulmama yardımcı olan, yeteneklerimi keşfetmemi sağlayan, gizli kahramanım. İyi ki yaşamımdan geçtiniz. Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun. Dünyanın en değerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Eğitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun.. Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza tas dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Siz Öğretmenler "sevgi Elçileri" Siniz. Sınıfta yasama sevinci, Toplumda Huzur, Ülkede Barış, Meslektaşları arasında demokratlığın Simgesisiniz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim. Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun. Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.(Atatürk) Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hakim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...