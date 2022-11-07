Öğretmenler günü ne zaman? Öğretmenler günü hangi tarihte kutlanır? En anlamlı öğretmenler günü mesajları

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde Türkiye'de kutlanırken dünya üzerinde ulusal olarak kutlanan öğretmenler günü de yer almaktadır. Dünyada 5 Ekim tarihi Öğretmenler Günü olarak bilinmektedir. Öğretmenler Günü hakkında araştırmalar devam ederken öğrencilerde en anlamlı Öğretmenler Günü mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel öğretmenler günü mesajları…
DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?Dünya üzerinde kutlanan Öğretmenler Günü 5 ekim tarihinde kutlanmaktadır. 1994 yılından beri 5 Ekim tarihi Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul edilmektedir. 1966’da "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sonlanması ile birlikte UNESCO "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliği ile kabul etti. Bu tarih her yıl Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Hayatıma yön veren, kimliğimi bulmama yardımcı olan, yeteneklerimi keşfetmemi sağlayan, gizli kahramanım. İyi ki yaşamımdan geçtiniz. Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun. Dünyanın en değerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Eğitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun.. Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun… Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza tas dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…