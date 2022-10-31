Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport alabilir? Yeni öğretmen göreve başladıktan kaç yıl sonra yeşil pasaport alabilir?







ÖĞRETMENLERİN YEŞİL PASAPORT ALMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?







Öğretmen olarak görev yapan kişiler yurt dışına çıkmak için yeşil pasaport alabilmektedir. Derecelere göre verilen pasaportlar pek çok avantajda sağlamaktadır. Öğretmenlerin yeşil pasaport almasının avantajlarını sizlerle paylaştık. İşte konu hakkındaki detaylar…Yeşil pasaport devlet kurumunda çalışan memurlara verilen bir pasaport türüdür. 5 yıllık süre ile verilen bu pasaport belirli süreyle vizesiz olarak giriş sağlar. Öğretmenlerin 3. derece ve 1. kademe olduğu andan itibaren, yeşil pasaport alabilme hakkı bulunmaktadır. Bu süre ise 10-18 yıla denk gelmektedir. Yeşil pasaport ile 160 ülkeye vizesiz giriş yapılabilir.Yeşil pasaport kullananlar pasaport harcından da muaf olacaktır. Yaklaşık olarak bu şekilde 4 bin lira kar edebilirler. Yeşil pasaport almak isteyenler İlçe Milli Eğitim/ İl Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçe başvuru yapabilmektedir. Yeşil pasaport hakkı bulunan kişilerin bu hakkı kullanması pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir.